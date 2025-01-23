У Київській школі економіки заявили, що готують запит на купівлю Києво-Могилянської академії

У МОН заявили, що станом на 22 січня не отримували пропозицій щодо продажу НаУМА

У приватному закладі вищої освіти Київській школі економіки (KSE) готують запит щодо придбання Національного університету "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА).

Про це повідомив президент KSE та колишній міністр економіки України Тимофій Милованов.

Представник закладу освіти пропонує змінити ситуацію, за якої в НаУКМА, попри історію, статус та традиції, наразі нібито застаріла інфраструктура. Також Милованов вважає, що в закладі освіти немає достатньо ресурсів, аби конкурувати з кращими університетами світу.

"Я пропоную це змінити. Ми піднімемо зарплати в рази, модернізуємо умови, залучимо інвестиції. Бренд і академічна частина залишаться недоторканними – так само, як це було з KSE.

Я вивів KSE з банкрутства на рівень провідного університету країни. І я знаю, як зробити те саме з Могилянкою", – написав Тимофій Милованов.

РЕКЛАМА:

Він додав, що питання модернізації Києво-Могилянської академії це "про майбутнє української освіти".

"Україна має бути країною величних університетів, які утримують таланти, а не втрачають їх. І Могилянка має всі шанси стати одним із таких університетів. Потрібна лише воля і рішучість, щоб ці зміни зробити. І я готовий за це боротися", – написав президент KSE.

Нагадаємо, вперше Тимофій Милованов публічно заговорив про ідею придбання НаУКМА 10 січня 2025 року.

Тоді на тлі заяв обраного президента США Дональда Трампа про приєднання Гренландії до Штатів президент KSE жартома запропонував "Make Могилянка Great Again" (з англійської – зробити Могилянку величною знову").

"... я пропоную, щоб KSE купила Могилянку в МОН. Для МОН Могилянка збиткова, а KSE зможе і більш ефективно, як приватна освітня фундація, керувати Могилянкою, та і збитки у держави зменшаться. Win win, як кажуть, всі виграють.

А кошт на купівлю Могилянки можна зібрати народним збором, щоб убезпечити від впливу бізнесу і олігархів, а також Сороса!" – іронізував тоді Тимофій Милованов.

На пропозицію відреагувала студентська спільнота НаУКМА і закликала "повернути історичну справедливість". Здобувачі освіти університету в жарт запропонували зібрати кошти для купівлю KSE, яка раніше була частиною Могилянки.

Читайте також : В Україні назвали виші з високим ступенем ризику: що це означає

22 січня 2025 року Міністерство освіти і науки у відповідь на запит "Інтерфакс-Україна" заявило, що не розглядає можливості приватизації НаУКМА. У відомстві пояснили, що позиція обумовлена "історичною цінністю" закладу освіти та тим, що Моглянка є "одним із провідних закладів вищої освіти" в країні.

Також у МОН повідомили, що досі не отримували пропозицій щодо продажу вишу.

Нагадаємо, в грудні 2024 року між Тимофієм Миловановим та ректором-засновником Амерікан Юніверсіті Київ Романом Шереметом виник конфлікт.

Представники приватних вишів сперечалися щодо плагіату в дописах одне одного в соціальних мережах, але зрештою порозумілися і домовилися підписати між закладами освіти кодекс практик доброчесності.