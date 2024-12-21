"Були в жахливому стані": в Київзоо показали нове помешкання врятованих із Донеччини сервалів
У Київському зоопарку облаштували нові помешкання для чотирьох сервалів, яких майже рік тому активісти врятували з-під обстрілів на Донеччині.
Хижих тварин роду котячих у "жахливому стані" передали фахівцям столичного звіринця.
Про це розповіли в Київській міській державній адміністрації та Київському зоологічному парку загальнодержавного значення.
Четверо сервалів на прізвиська Осіріс, Сехмет, Гор та Ісіда після пережитого стресу були хворими та виснаженими.
Протягом майже року фахівці зоопарку займалися лікуванням та реабілітацією тварин. Крім допомоги з фізичним станом, хижі кішки потребували відновлення порушеного психоемоційного балансу та соціалізації.
Тепер плямисті хижаки отримали нові помешкання, де встигли освоїтися, кажуть у Київзоо. Для врятованих тварин там облаштували африканські дерева з лазалками та кігтеточками, гамаки та інші затишні місця для ігор і відпочинку.
У нових приміщеннях для сервалів залишили різні виді ґрунтів та кам'яні скелі, аби ті могли із задоволенням прогулюватися та стрибати.
"Для ще більшого наближення умов до природних для них встановили три види освітлення: сонячно-денне, сутінково-інфрачервоне та нічне місячне сяйво", – додали в Київському зоопарку.
На відео, яке опублікували фахівці столичного звіринцю, можна побачити хижаків, які обнюхують іграшки в новому помешканні і випробовують деякі з них на міцність.
Котяче "новосілля" також не обійшлося без смаколиків – Осіріс, Сехмет, Гор та Ісіда також встигли перекусити після активних ігор у новій домівці.
Побачити плямистих сервалів можна на Острові Звірів у Київському зоопарку.
Раніше в київському зоопарку напередодні Дня святого Миколая вилупилися троє рідкісних рожевих пеліканів, які занесені до Червоної книги України.