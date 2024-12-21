"Були в жахливому стані": в Київзоо показали нове помешкання врятованих із Донеччини сервалів

Після евакуації тварини потребували лікування, реабілітації та соціалізації

У Київському зоопарку облаштували нові помешкання для чотирьох сервалів, яких майже рік тому активісти врятували з-під обстрілів на Донеччині.

Хижих тварин роду котячих у "жахливому стані" передали фахівцям столичного звіринця.

Про це розповіли в Київській міській державній адміністрації та Київському зоологічному парку загальнодержавного значення.

Фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення. Фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення. Фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення. Фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення. Фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення. Фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення. Фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення.

Четверо сервалів на прізвиська Осіріс, Сехмет, Гор та Ісіда після пережитого стресу були хворими та виснаженими.

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Протягом майже року фахівці зоопарку займалися лікуванням та реабілітацією тварин. Крім допомоги з фізичним станом, хижі кішки потребували відновлення порушеного психоемоційного балансу та соціалізації.

Тепер плямисті хижаки отримали нові помешкання, де встигли освоїтися, кажуть у Київзоо. Для врятованих тварин там облаштували африканські дерева з лазалками та кігтеточками, гамаки та інші затишні місця для ігор і відпочинку.

У нових приміщеннях для сервалів залишили різні виді ґрунтів та кам'яні скелі, аби ті могли із задоволенням прогулюватися та стрибати.

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"Для ще більшого наближення умов до природних для них встановили три види освітлення: сонячно-денне, сутінково-інфрачервоне та нічне місячне сяйво", – додали в Київському зоопарку.

На відео, яке опублікували фахівці столичного звіринцю, можна побачити хижаків, які обнюхують іграшки в новому помешканні і випробовують деякі з них на міцність.

Котяче "новосілля" також не обійшлося без смаколиків – Осіріс, Сехмет, Гор та Ісіда також встигли перекусити після активних ігор у новій домівці.

Побачити плямистих сервалів можна на Острові Звірів у Київському зоопарку.

Раніше в київському зоопарку напередодні Дня святого Миколая вилупилися троє рідкісних рожевих пеліканів, які занесені до Червоної книги України.