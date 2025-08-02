У КиївЗоо збудували нову домівку для врятованих з Донеччини сервалів

У КиївЗоо облаштували нову оселю для врятованих сервалів

У Київському зоопарку нову домівку отримали сервали, евакуйовані з прифронтового Курахового на Донеччині.

Тварин передали до КиївЗоо ще у 2023 році, розповіли у Київській міській державній адміністрації.

Побачити котиків можна у фруктовому саду КиївЗоо Фото: КМДА

Після пережитого стресу четверо сервалів на прізвиська Осіріс, Сехмет, Гор та Ісіда були хворими та виснаженими. Крім допомоги з фізичним станом, хижі кішки потребували відновлення порушеного психоемоційного балансу та соціалізації.

Тепер після тривалого лікування та адаптації одна з пар – Осіріс і Сехмет — нарешті отримала змогу перейти до наступного етапу реабілітації в новому середовищі.

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Для комфортного життя тварин фахівці зоопарку облаштували простору оселю: трирівневий дерев’яний будиночок, гамачки, гілки дерев для відпочинку та ігор, кігтеточки, дерев’яні колоди для лазіння та різні типи ґрунтів.

Побачити сервалів можна у фруктовому саду КиївЗоо. Відвідувачі зможуть спостерігати, як ці хижаки звикають до нового простору, досліджують своє оточення та повертаються до активного життя.

Після лікування та адаптації перша пара Осіріс і Сехмет перейшли до наступного етапу реабілітації Фото: КМДА

Графік роботи центральних кас зоопарку:

понеділок – з 12:00 до 17:00;

вівторок – неділя – з 10:00 до 17:00.

Вхід до зоопарку можливий до 17:00, перебування на території – до 18:30.

Раніше у Київському зоопарку облаштували нову домівку для екзотичних папуг Ара, яких передали волонтери під час війни.