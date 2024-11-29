У Китаї знайшли "суперродовище" золота: воно може бути найбільшим у світі

Китайські науковці виявили унікальне "супергігантське" родовище золотої руди високої якості у провінції Хунань.

Це може бути найбільше на Землі природне сховище цього дорогоцінного металу. За попередніми оцінками, його вартість становить близько 83 мільярди доларів.

Про це пишуть IFLScience та Live Science з посиланням на місцеві ЗМІ.

Величезні запаси золота виявили на глибині до 2 тисяч метрів у районі родовища Вангу. Дослідники зафіксували понад 40 золотих жил, які містять близько 330 тонн золота. Водночас 3D-моделі показують, що на глибині до 3 тисяч метрів може бути до 1100 тонн золота – це приблизно у вісім разів більше за вагу Статуї Свободи.

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Концентрація золота у деяких зразках руди досягала 138 грамів на тонну – це дуже високий показник, який рідко трапляється у світі.

Китай уже є лідером із видобутку золота у світі, але споживає його втричі більше, ніж видобуває. Тому країна змушена імпортувати метал з Австралії та Африки. Нове родовище частково допоможе зменшити залежність від імпорту, але повністю вирішити проблему не допоможе – цих запасів вистачить лише на 1,5 року за нинішнього рівня споживання.

Світові запаси золота є обмеженими. Наприклад, у найбільшому відомому родовищі South Deep у ПАР залишається близько 930 тонн золота. Так нове китайське родовище може стати найбільшим відомим на планеті.

Крім того, це відкриття може змінити глобальний ринок золота, адже Китай отримає ще більше впливу на ціни та видобуток. Вартість золота вже зросла до 2700 доларів за 28 грам (1 унцію) з моменту появи новини про нове родовище і наблизилась до рекордного рівня.

Зазначається, що видобуток золота на таких великих глибинах – непроста справа, але Китай має технології та досвід, щоб це реалізувати. До того ж, геологія країни сприяє таким відкриттям – Китай лежить на стиках тектонічних плит, а це створює умови для формування великих родовищ золота.

Раніше ми розповідали, що колекцію монет, що 100 років була захована на випадок катастрофи, виставили на аукціон у Данії.