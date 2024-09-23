Погрожував лезом канцелярського ножа: у Києві затримали чоловіка, який пограбував і зґвалтував дівчину

Чоловік раніше вчиняв аналогічні злочини на Донеччині

У Києві працівники поліції затримали 37-річного місцевого, який, погрожуючи лезом канцелярського ножа, відібрав у 23-річної дівчини гроші, а потім зґвалтував її.

Інцидент стався в Голосіївському районі Києва, коли постраждала поверталася з роботи, повідомили в Київській міській прокуратурі.

Поліція Києва/Facebook Поліція Києва/Facebook

Дівчина спустилася в підземний перехід, де на неї напав невідомий чоловік. Він приставив до її шиї лезо канцелярського ножа і змусив віддати 4 тисячі гривень. Після цього, погрожуючи, чоловік зґвалтував дівчину.

"Попри те, що все відбувалось близько 17 години вечора, людей навколо не було, оскільки це місце розташоване недалеко від промзони і перехожих там зазвичай не багато", – зауважили в прокуратурі.

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Постраждала звернулася за допомогою до поліціянтів, які встановили особу зловмисника – ним виявився 37-річний безробітний мешканець Києва.

"За силової підтримки співробітників полку поліції особливого призначення затримали його того ж дня за місцем проживання у столиці", – заявили в поліції Києва.

Виявилося, що зловмисник раніше вчиняв аналогічні злочини на території Донецької області.

Чоловікові повідомили про підозру у вчинення розбою та зґвалтування – йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У коментарі для "УП. Життя" представник відділу комунікацій поліції Києва Дмитро Грищенко повідомив, що зловмиснику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Раніше в Києві чоловіка визнали винним у зґвалтування 8-річної падчерки.