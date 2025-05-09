У Києві домашніх котів і собак можна буде реєструвати через ЦНАП

У Києві запроваджують нову послугу – реєстрацію домашніх тварин у Центрах надання адміністративних послуг.

Обов’язковою є реєстрація собак, а реєструвати котів можна за бажанням власника, повідомила Київська міська державна адміністрація.

Сервіс буде доступним вже з 12 травня в усіх ЦНАПах міста.

"Насамперед це питання безпеки, адже в разі втечі тварини наявність реєстраційних даних значно підвищує шанси оперативного повернення її додому.

Водночас актуальна інформація про кількість домашніх тварин у місті дасть змогу більш ефективно планувати розвиток міської інфраструктури та сприятиме дотриманню ветеринарно-санітарних норм", – зазначив директор Київської міської лікарні ветеринарної медицини Сергій Сабуров.

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Відтепер для реєстрації тварини власнику необхідно лише подати заповнену форму № 1, що надається безпосередньо у ЦНАПі, та квитанцію про оплату.

Після реєстрації тварині присвоюють унікальний номер, а власник отримує реєстраційне посвідчення, що підтверджує право власності на улюбленця.

Нагадаємо, 25 листопада 2024 року Міністерство аграрної політики та продовольства України спільно з Держпродспоживслужбою і Мінцифри запустили Єдиний державний реєстр домашніх тварин.

Це нова національна база для обліку котів, собак і навіть тхорів. Реєстр має допомогти у боротьбі з небезпечними захворюваннями, зокрема сказом, а також формувати культуру відповідального ставлення до тварин.