Неспішно прогулювався між будинками: на вулицях Києва помітили лося

Очікується, що фахівці вивезуть дику тварину за межі міста

Доповнено 18.09.24 о 14:30

У Шевченківському районі Києва між будинками виявили дикого лося. Фахівці планують перевести тварину за межі міста.

Відео неспішної прогулянки звіра поблизу житлових будинків опублікували в Київській міській державній адміністрації.

На ролику видно, як дика тварина некваплипо ступає між березами, що ростуть на ділянці між будинком та тротуаром.

У мерії повідомили, що фахівці присплять тварину для того, аби безпечно перевезти за межі міста і відпустити на волю.

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"Лося весь шлях супроводжуватимуть ветеринари Київського зоопарку та Київської міської лікарні ветеринарної медицини", – зауважили там.

ДОПОВНЕНО. У коментарі "УП. Життя" командир 4-го взводу аварійно-рятувальної служби Василь Бригінець розповів, що повідомлення про тварину надійшло від працівників поліції.

За його словами, молодий лось виявився самцем – звір і раніше розгулював вулицями міста. Однак виявити його місце розташування та надати необхідну допомогу вдалося лише 18 вересня.

Василь Бригінець стверджує, що тварина не виглядала наляканою чи агресивною, але працівники служби та інші фахівці все ж дотримувалися особливої обережності.

"Я не був близько біля неї (тварини – ред.) спершу, але під час перевезення жодних ушкоджень не бачив", – говорить співробітник "Київської служби порятунку".

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Станом на 14:30 рятувальну операцію завершили, дикого лося передали працівникам Національного природного парку "Залісся", що в Броварському районі Київської області.

Раніше ми розповідали про порятунок молодої лосихи, яка застрягла в загородженому футбольну полі в Парку партизанської слави в Києві.

Тоді, дика тварина, ймовірно, злякалася чогось в лісі неподалік та на великій швидкості врізалася в загородження.

Налякану тварину приспали ветеринарні лікарі, згодом обробили її рани та перевезли в більш звичне для неї середовище.