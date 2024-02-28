У Києві можуть дозволити перевезення собак у метро: у міськраді підтримали петицію

Транспортна комісія Київради підтримала петицію про дозвіл перевезення собак у метро. Однак для її реалізації попросили відтермінування.

Про це повідомила громадська організація "Пасажири Києва".



Директор столичного метрополітену Віктор Брагінський зазначив, що підземка під час тривог забезпечує безпеку людей, зокрема з домашніми улюбленцями.



Тому, за його словами, метрополітен підтримує цю пропозицію, однак просить надати відтермінування у її реалізації для обговорення ініціативи з громадськими організаціями та кінологами.



"Оскільки розгляд петицій не передбачає їх відтермінування, то вона має реалізовуватися Департаментом транспортної інфраструктури КМДА у плановому порядку", – йдеться у повідомленні ГО “Пасажири Києва”.



Нагадаємо, 6 лютого на сайті Київської міськради зʼявилася петиція із закликом дозволити проїзд із собаками в метро за умов дотримання безпеки та санітарних норм для інших пасажирів. А вже 20 лютого ця петиція набрала необхідну кількість голосів.



У соцмережах багато людей підтримали прохання та розповіли свої історії про труднощі перевезення собак.



За чинними правилами, у київському метро можна перевозити лише птахів і дрібних тварин у клітках, а також собак-поводирів.



Вони повинні мати нашийник, намордник, спеціальне посвідчення та пройти навчання в умовах метрополітену.



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