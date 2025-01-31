У Києві зафіксували ще три температурні рекорди

В обсерваторії зробили висновок, що такі показники відповідають нормі 2 квітня

Протягом доби 30 січня в Києві зафіксували три температурні рекорди. Багаторічні заміри свідчать, такі показники характерні початку квітня.

Про це повідомляють у метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Так, упродовж минулої доби мінімальна температура повітря не опустилася нижче +3,0°С – це на 0,1°С вище попереднього рекордного показника для цієї дати, зафіксованого у 2002 році.

Максимальна температура повітря після полудня досягла +11,6 °С – це на 3,7°С більше, ніж було у тому ж 2002 році.

"Середньодобова температура повітря виявилася найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала +6,5°С, що перевищило попередній рекордний показник 2002 року на 1,4°С, а кліматичну норму – на 10,7°С", – зазначають у метеостанції.

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Там також наголошують, що за багаторічними показниками така температура повітря відповідає 2 квітня.

Нагадаємо, 29 січня в столиці зафіксували два температурні рекорди – мінімальна температура повітря не опустилася нижче +6,3°С, а середньодобова температура була найвищою за час проведення спостережень для цієї дати – +7,1°С. В обсерваторії зробили висновок, що такі показники відповідають нормі 3 квітня.

Крім того, 27 січня 2025 року в небі над Волинню помітили два ключі сірих журавлів. Вони рухалися в західному напрямку. Перша зграя складалася з 18 птахів, а до другої входили 14 особин.