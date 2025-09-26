Бив "з виховною метою": у Києві покарали чоловіка за жорстоке поводження з собакою

У Києві правоохоронці притягнули до відповідальності чоловіка, який бив свого собаку посеред вулиці.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у місті Києві.

В одному з Telegram-каналів поліцейські виявили відео, як чоловік під час прогулянки з собакою на території житлового комплексу у Дніпровському районі Києва завдав своєму улюбленцю кілька ударів.

Небайдужий містянин, який став свідком інциденту, зробив чоловіку кілька зауважень та зафільмував його поведінку на телефон.

Правоохоронці розпочали перевірку та невдовзі встановили й розшукали порушника – ним виявився 43-річний місцевий мешканець. Він пояснив, що вдався до побиття "з виховною метою", оскільки його роздратувало, що собака справив природні потреби на газоні.

За фактом жорстокого поводження з твариною дільничні офіцери поліції склали на правопорушника протокол за частиною 1 статті 89 Кодексу України про адміністративні порушення. Йому загрожує штраф у розмірі від 3400 гривень до 8500 гривень. Крім того, за рішенням суду, собаку можуть вилучити.

Раніше у Львові чоловік забив до смерті собаку співмешканки дерев’яною битою. Його судили.