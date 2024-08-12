270 тисяч грн збитків. У Києві затримали жінку, яка обкрадала квартири під час прибирання

У Києві затримали 32-річну уродженку Черкащини, яка пропонувала послуги з прибирання квартир, а потім викрадала гроші та цінні речі власників.

Поліціянти спіймали жінку "на гарячому", коли після чергового прибирання у постійних клієнтів вона виносила з квартири 2,3 тисячі доларів США та 13 тисяч гривень.

Тепер зловмисниці загрожує до 8 років позбавлення волі, повідомляє поліція Києва.

У пресслужбі поліції "УП. Життя" розповіли, що жінка не працювала на жодну з клінінгових компаній та сама пропонувала послуги з прибирання квартир киянам.

"Користуючись довірою людей та потрапляючи в оселю, жінка викрадала цінні речі або гроші господарів.

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Правоохоронці затримали 32-річну підозрювану та вилучили речові докази", – писали поліціянти.

Наразі доведено причетність жінки до 7 епізодів злочинної діяльності. Загальна сума збитків, завдана трьом потерпілим, складає понад 270 тисяч гривень.

Слідство встановило причетність жінки до 7 крадіжок Нацполіція

"Прибиральниці" повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка, скоєна в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Якщо суд визнає жінку винною, їй загрожує до восьми років за ґратами.

Нагадаємо, раніше у Києві двоє чоловіків викрали кардіохірурга, ввели йому "отруту" і вимагали викуп 2 млн доларів.