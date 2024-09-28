У Києві на виробництві чоловікові відрізало частину руки: судитимуть директора

На одному зі столичних підприємств із виробництва матраців у квітні 2023 року чоловікові відрізало частину руки. Його керівництво судитимуть за порушення правил безпеки, що спричинило тяжкі травми.

Інцидент трапився, коли працівник виконував чистку механізмів чесальної машини, повідомили в Київській міській прокуратурі.

"Під час чищенням машини чоловік почав терти щіткою вали на працюючому механізмі та в якийсь момент вал чесальної машини зачепив щітку та затягнув її разом з правою рукою потерпілого між валами, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження. Машина відрізала чоловіку частину кисті", – зазначили там.

У коментарі для "УП. Життя", представниця прокуратури міста Києва Ірина Винокурова повідомила, що внаслідок травми чоловік "втратив 70% працездатності".

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Досудове розслідування засвідчило, що керівництво не слідкувало належним чином за тим, чи дотримуються працівники виробництва правил поводження з приладами.

"Працівники проходять певний інструктаж із роботи з особливо небезпечною технікою. За цим має наглядати керівництво. Судячи з матеріалів справи, ці люди не були обізнані з тим, як працювати з цими машинами", – пояснила Ірина Винокурова.

Тепер правоохоронці повідомили про підозру 35-річному директорові виробництва у порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою – ч. 2 ст. 272 КК України.

Йому загрожує покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі, а також заборона обіймати певні посади чи займатися діяльністю строком до трьох років.

Нагадаємо, наприкінці липня в Києві знайшли тіло хлопця, який впав у Дніпро внаслідок обриву троса канатної дороги. Правоохоронці розпочали розслідування через порушення правил безпеки та службову недбалість.