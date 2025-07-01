У Києві проведуть фестиваль адопції безпритульних тварин: як забрати пухнастого додому

Організатори розповіли, з якими тваринами можна познайомитися на фестивалі

5 та 6 липня на ВДНГ у Києві проведуть фестиваль адопції безпритульних тварин AdoptMe Days. Під час заходу охочі зможуть познайомитися та взяти до себе в родину котів і собак із понад 50 притулків країни.

Організатори розповіли "УП. Життя" як пройде фестиваль, які тварини братимуть у ньому участь та як прихистити чотирилапого.

Чи потрібно платити, щоб забрати тварину з притулку?

На фестивалі адопції всіх котів і собак віддають у сім'ї безкоштовно. Крім того, в заході братимуть участь лише вакциновані, оброблені від паразитів та стерилізовані (якщо це дозволяє їхній вік) тварини.

"Це означає, що ви "усиновлюєте" здорову тварину, готову до життя в новій родині", – пояснили в AdoptMe Days.

Що потрібно мати з собою, щоб забрати кота чи собаку?

Організатори кажуть, що передачу тварини в нову родину засвідчують договором, який обов’язково укладають із представником притулку. Тому відвідувачі фестивалю, які розраховують піти додому з новим хвостатим другом, повинні взяти з собою паспорт.

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Після реєстрації та підписання документів нові власники кота чи собаки отримають набір подарунків від партнерів фестивалю – корм, смаколики, іграшки та аксесуари для старту комфортного життя разом.

Фото: AdoptMe Days Фото: AdoptMe Days Фото: AdoptMe Days Фото: AdoptMe Days

На фестивалі можна знайти лише дорослих тварин?

У заході беруть участь не лише дорослі коти й собаки, а й кошенята і цуценята віком від 2-2,5 місяці. Всі хвостаті чекатимуть на зустріч із новими родинами у великому 1-му павільйоні ВДНГ площею 1000 квадратних метрів.

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Чи можна взяти тварину, якщо вдома вже є улюбленці?

На фестивалі представники притулків допоможуть обрати тварину, яка легко знайде спільну мову з іншими улюбленцями. Також фахівці нададуть поради, як правильно знайомити хвостатих, аби уникнути струсу та створити дружню атмосферу для всіх членів родини.

"Не всі котики чи песики в притулках інтроверти – часто це дуже дружні до інших тварини", – зауважують організатори.

Чи є у тварин на фестивалі документи для виїзду за кордон?

Усі коти та собаки на заході мають ветеринарні паспорти з відмітками про щеплення та печатками лікарів. Крім того, на місці тварин можуть безоплатно чипувати. Цього достатньо для подорожей Україною.

Однак для виїзду за кордон новим власникам доведеться зробити:

ветеринарний паспорт міжнародного зразка або міжнародний ветеринарний сертифікат;

аналіз на антитіла до сказу;

довідка форми 1-ВЕТ з державної ветеринарної лікарні

Фестиваль працюватиме з 13 до 19 години у першому павільйоні на ВДНГ.

"Приходьте – можливо, саме там ви знайдете своє звіряче щастя", – закликають організатори.

Раніше ми розповідали, що треба знати перед тим, як узяти тварину з притулку, та як підготувати дім до появи "хвостика".