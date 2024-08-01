У липні метеорологи зафіксували в Києві 13 температурних рекордів

Цьогорічний липень у Києві був найспекотнішим з 1881 року

Липень 2024 року став найтеплішим місяцем у Києві за останні 143 роки. Метеорологи зафіксували 13 температурних рекордів, сім з яких погода встановила з 12 по 14 липня.

Про це свідчать результати спостережень співробітників метеорологічної станції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

"Середньомісячна температура повітря липня у Києві склала 24,3°С, що вище кліматичної норми на 3°С.

Він [липень] став п’ятим найтеплішим у рейтингу спостережень з 1881 року у столиці", – повідомляють науковці.

За даними метеорологів, рекордно високу температуру цього місяця зафіксували 16 липня – стовпчики термометрів цього дня піднялися до +36°С.

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Найхолоднішим днем у Києві було 29 липня, коли температура повітря під ранок становила 14,5°С.

Як зазначають співробітники обсерваторії Срезневського, у липні на проспекті Науки, що в Голосіївському районі Києва, випало 77% кліматичної норми опадів (52 мм).

Нагадаємо, середня температура на Землі 22 липня 2024 року побила рекорд з початку спостережень, ставши найпекотнішим днем в історії записів. Температура повітря того дня перевершила попередній рекорд, який зафіксували за день до того.