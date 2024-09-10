Волонтери розповіли про стан собаки, якого власник підніс над головою та з силою кинув об землю

На Рівненщині волонтерам вдалося забрати у безпечне місце собаку, якого власник кинув об землю і бив ногами. Правоохоронці розпочали почали розслідувати жорстоке поводження над твариною.

Відео інциденту опублікували в Instagram. Ролик містить сцени жорстокості – на цьому видно, як чоловік хапає собаку в руки, підносить над головою та з силою кидає об землю. Після цього кривдник завдає тварині удару ногою, а наляканий пес біжить геть.

Випадок набув розголосу в мережі. Згодом з'явилася інформація, нібито власники застрелили собаку.

Відео побачила волонтерка Ілона Шорнікова, яка об’єдналася з іншими небайдужими, аби повідомити про інцидент поліціянтів.

Зрештою правоохоронці Рівненщини відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 299 Кримінального кодексу. Кривднику собаки загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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Як повідомили у поліції, ним виявився його власник – 22-річний місцевий житель. За його словами, під час збору врожаю тварина кинулася на дитину і покусала її. Через це він і побив пса.

Працівники поліції поділилися відео, на якому чоловік сидить поруч із собакою та гладить його.

"Я вчинив із собакою так, бо він покусав мою сестру. Я про це дуже жалкую. Собака цілий, не побитий. Більше такого робити не буду", – говорить хлопець.

За даними правоохоронців, постраждала дитина отримала необхідну медичну допомогу та перебуває вдома.

Ілона розповідає, що волонтери зв’язалися із власниками собаки. За допомогою правоохоронців небайдужим вдалося переконати родину добровільно віддати тварину, якій, за переконанням дівчини, досі загрожувала небезпека.

"Ми дуже переживали, що після такого розголосу ці люди зірвуть свою агресію на собаці. Вони могли завдати ще більшої шкоди", – говорить вона.

Волонтерам передали собаку в забитому цвяхами дерев’яному ящику. Ілона зауважує, що дорогою до Рівного їм не вдалося звільнити звідти тварину.

"Собака був наляканий, утомлений. Він не гавкав, не агресував, просто сидів тихенько з переляканими очима", – згадує події того дня дівчина.

У Рівному тварину оглянули у ветеринарній клініці, де фахівці виявили забій вуха, деякі рани та шрами. Крім того, за допомогою рентгенівського дослідження з’ясувалося, що в тілі собаки є три предмети, схожі на кулі.

"Знайшли три кулі, які вже є загоєними ранами всередині собаки. Це відбулося, звичайно, не позавчора, але очевидно, що в собаку хтось стріляв. Також у собаки зламане ікло", – поділилася деталями Ілона.

Водночас інцидент, зафіксований на відео, не завдав шкоди кінцівкам хвостатого – усі його лапи були цілі, собака нормально рухається.

Ветеринари встановили, що в псові на прізвисько Жук близько двох років. За словами Ілони, на поверхні шкіри тварини було дуже багато паразитів – їх уже вдалося позбутися.

"Він був у жахливому стані. Це заляканий собака. Переважно ховався і намагався уникати нас. Був дуже голодним. Підозрюю, що вони (власники – ред.) могли його не готувати якийсь час", – додає дівчина.

Наразі Жук перебуває на перетримці в небайдужих людей. Після майже доби в новому місці собака починає йти до рук і з радістю зустрічає волонтерів.

"Ми його вже гладили, підгодовували смаколиками. Він взагалі дуже чемний хлопчик і дуже добрий. Сьогодні навіть махав до нас хвостиком і трошки ластився. Поводить себе добре, просто він наляканий, адже не вдома", – стверджує Ілона.

Зараз Жуку шукають нову родину, адже він не зможе перебувати тривалий час у волонтерів.

"Йому потрібно шукати родину, яка буде його любити і буде готова приділяти йому час. Він потребує підтримки", – говорить дівчина.

Нагадаємо, наприкінці серпня у середмісті Львова знепритомнів кінь, який в каретній упряжці возив людей. Після інциденту міська рада заборонила перебування коней і поні у центрі міста, а також будь-яку діяльність із використанням цих тварин.