Просив дістати речі зі своєї кишені: викрили чоловіка, який розбещував дітей на вулицях Києва

У Києві правоохоронці затримали 35-річного чоловіка, який на вулицях міста обманом змушував дітей торкатися його геніталій. Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні розпусних дій.

Про це розповіли в Київській міській прокуратурі.

Фото: Київська міська прокуратура

За даними правоохоронців, в Оболонському районі столиці чоловік на вулицях знаходив хлопчиків та дівчаток, які були самі. Дітей віком від 10 до 11 років зловмисник просив дістати ключі чи брелок із кишені його штанів.

"Після того, як малолітні діти погоджувались допомогти, у кишені чоловіка вони торкалися до його статевого органа", – пояснили в прокуратурі.

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Зловмисника затримали і повідомили йому про підозру у злочині, передбаченому частиною 2 статті 156 Кримінального кодексу – вчинення розпусних дій. Йому загрожує ув'язнення строком від п'яти до восьми років.

Очікується, що чоловіку мають обрати запобіжний захід.

Крім того, правоохоронці перевіряють, чи підозрюваний кривдив дітей в інших районах Києва. У прокуратурі закликають поділитися інформацією всіх тих, кому відомо про дії зловмисника.

"Якщо вам відомо про аналогічні дії чоловіка, просимо звернутися з відповідними заявами до Оболонського УП ГУНП у м. Києві", – додали в прокуратурі.

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