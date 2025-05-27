Шукала дитину 50 років: кореянка судиться з державою, бо її сина таємно "всиновили" у Норвегії

Мати, яка шукала сина пів століття, судиться з державою

У Південній Кореї 72-річна жінка подала до суду на державу та найбільшу агенцію з усиновлення Holt Children’s Services, яка примусово розлучила її з сином майже на пів століття.

Жінка шукала свою зниклу дитину майже 50 років, а потім дізналася, що його ще у 1975 році всиновили у Норвегії без її відома, пише АР.

Чхве Йон-джа втратила сина, коли йому було лише 3 роки: він вибіг із дому в Сеулі та зник, коли грався надворі.

Батьки одразу звернулися до поліції, обклеїли район оголошеннями, неодноразово приходили до агенції Holt і питали про долю сина, але там казали, що нічого не знають.

Вже у 2023-му 72-річна Чхве вирішила подати ДНК до спеціального підрозділу поліції, який допомагає знайти зниклих дітей. Завдяки волонтерам з ініціативи 325Kamra вона нарешті дізналася долю сина.

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Виявилося, що хлопчика всиновили в Норвегії всього через 5 місяців після його зникнення. Усиновлення оформила та сама агенція, до якої стільки разів приходила мати, але вони використали інше ім’я та фото дитини.

Чоловік, якому вже 52 роки, прилетів до Кореї, щоб побачитися з матір’ю.

Зараз Чхве вимагає 550 мільйонів вон (близько 403 тисячі доларів) компенсації та звинувачує не лише агенцію Holt, а й уряд та дитячий будинок, де син перебував перед усиновленням.

Мати каже: державні органи не перевірили, чия це дитина, хоча вона одразу звернулася до поліції. А Holt, за словами її адвокатки, просто задокументувала хлопчика як "сироту", навіть не розпитавши, хоча він умів говорити.

Журналісти кажуть, що Holt і Міністерство юстиції Південної Кореї поки що відмовилося від коментарів.

У 2019 році кореєць Адам Крепсер подав до суду на уряд і Holt, звинувачуючи їх у недбалій організації його усиновлення до США. Там хлопець зазнав жорстокого поводження, мав проблеми з законом і зрештою був депортований у 2016 році.

Нижча інстанція зобов’язала Holt виплатити йому компенсацію, однак у 2024 році Верховний суд Сеула скасував цей вирок, знявши з уряду та агенції всю відповідальність.

Нещодавно південнокорейська Комісія правди та примирення опублікувала звіт, у якому підтвердила: тисячі дітей у 1970-1980-х роках вивозили за кордон для усиновлення з порушеннями, без згоди батьків.

Частину дітей записували як сиріт, хоча в них були живі родичі. Так понад 200 тисяч корейських малюків за останні 70 років потрапили до сімей у США, Європі та інших частинах світу.

Нагадаємо, раніше тест ДНК допоміг 68-річним чоловікам, яких переплутали в дитинстві, відшукати рідні сім'ї. Один із них – українець, який ріс як представник корінного народу. А в Китаї чоловік, якого викрали 33 роки тому, знайшов матір за малюнком рідного села.