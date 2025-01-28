У лікарні в Хмельницькому помер 5-місячний хлопчик, який постраждав під час пожежі

У лікарні померло 5-місячне немовля, яке отримало глибокі опіки під час пожежі

У Хмельницькому помер п’ятимісячний хлопчик, який отримав до 40% опіків внаслідок пожежі. Лікарі оцінювали його стан як дуже важкий.

Про це у коментарі "Суспільному" розповіла виконувачка обов'язків завідувача опікового відділення Хмельницької обласної лікарні Оксана Хуторцова.

За її словами, дитина перебувала у реанімації чотири доби та померла у неділю, 26 січня, о шостій ранку.

"Дитина отримала травми, несумісні з життям. Хлопчик мав велику площу і глибину опіків. Він перебував на штучній вентиляції легень, його тиск підтримували за допомогою спеціальних апаратів.

Лікарі стабілізували його стан, але пішло ускладнення після опікової хвороби. Для 5-місячної дитини такі опіки є вкрай важкими", – зазначила Оксана Хуторцова.

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Як розповіли у Державній службі з надзвичайних ситуацій, трагедія трапилася вранці 22 січня у селі Сивороги на Хмельниччині. Тоді загорівся житловий будинок, у якому перебували двоє маленьких дітей, – п’ятимісячний хлопчик і дворічна дівчинка.

Їхня мати перебувала на подвір’ї. Побачивши густий дим, жінка почала кликати на допомогу.

Загорівся житловий будинок, у якому перебували двоє маленьких дітей Поліція Хмельницької області

"Рятувальники, які прибули на місце події для ліквідації вогню, виявили у будинку дівчинку 2022 року народження без ознак життя. Крім того тут було і немовля – п’ятимісячний хлопчик, його врятував сусід, який першим кинувся на допомогу", – розповіли у ДСНС.

Старша дитина загинула від отриманих опіків, а хлопчика госпіталізували до лікарні.

Поліція Хмельницької області відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі та загибель людей) та частиною 1 статті 166 (злісне невиконання батьками встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини пожежі наразі з’ясовують.

Раніше ми розповідали, що на Рівненщині внаслідок пожежі у житловому будинку загинуло двоє хлопчиків. Їм було 2 та 10 років.