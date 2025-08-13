Уряд Литви планує навчати дітей керувати дронами

Уряд Литви планує навчити 22 тисячі громадян поводження зі зброєю через безпекову ситуацію на тлі повномасштабної війни в Україні. Зокрема програми будування та керування безпілотниками створять для дітей віком від восьми років.

Цей крок місцева влада називає спробою "розширити підготовку громадянського опору" для боротьби з можливою загрозою з боку РФ, повідомляє The Guardian із посиланням на уряд Литви.

Програму поводження з дронами адаптують до різних вікових груп – навчатися будувати пристрої та керувати ними починатимуть від віку восьми-десяти років.

Школярі середньої школи також проєктуватимуть та виготовлятимуть деталі для дронів.

Крім того, в Литві планують витратити 3,3 мільйона євро на придбання спеціального обладнання, зокрема дронів з оглядом від першої особи, систем керування та передачі відео, а також мобільного застосунку для навчання польотів дронами.

Навчання проводитиме Литовська профспілка стрільців спільно з Литовським агентством неформальної освіти, останнє з яких займатиметься з учнями початкової та середньої школи.

"Ми плануємо, щоб до 2028 року 15 500 дорослих та сім тисяч дітей отримали навички керування дронами", – заявила міністерка оборони країни Довіле Шкалієне.

Нещодавно Міністерство закордонних справ Литви викликало представника посольства Білорусі та вручило ноту протесту після того, як звідти на територію країни прилетів безпілотник.