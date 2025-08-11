У льодовику біля Антарктиди знайшли останки британського дослідника, що загинув 66 років тому

Неподалік Антарктиди науковці знайшли останки британського дослідника Денніса Белла, який загинув в 1959 році через падіння у тріщину льодовика.

Їх виявили ще у січні, але офіційно ідентифікували за допомогою ДНК лише тепер, повідомили у Британській антарктичній службі.

Таким чином рідні чоловіка отримали змогу офіційно поховати його останки через 66 років після нещасного випадку.

"Коли мені та моїй сестрі Валері повідомили, що нашого брата Денніса знайшли через 66 років, ми були шоковані та вражені", – розповів 86-річний Девід Белл, брат загиблого.

Про Денніса Белла відомо, що він був найстаршим з чотирьох дітей у родині, яка мешкала у Лондоні. Спершу він працював радистом, а потім – метеорологом у британській державній науково-дослідницькій організації Falkland Islands Dependencies Survey.

РЕКЛАМА:

У 1958-му він разом з іншими науковцями вирушив у дворічне відрядження на острів Кінг-Джордж, що розташований приблизно за 120 кілометрів від Антарктиди.

Нещасний випадок з чоловіком стався 26 липня 1959 року. Тоді він разом з трьома напарниками піднімався на льодовик, щоб провести геодезичні та геологічні дослідження.

Під час підйому Белл раптово провалився у тріщину в льодовику. Незважаючи на падіння з висоти 30 метрів, чоловік ще був живий. Напарник скинув йому мотузку, аби той прив'язав себе. Йому вдалося витягнути Денніса Белла майже повністю, але мотузка раптово обірвалась і чоловік знову впав. Після цього він більше не подавав ознак життя.

У цей же час на острові почалася снігова буря, але команда не пішла на базу, а продовжувала пошуки чоловіка. Вони тривали 12 годин, але врятувати його таки не вдалося. Таким чином тіло дослідника залишилось у глибині льодовика на 66 років.

Останки знайшла команда польських дослідників завдяки тому, що льодовик почав танути.

"Це зворушливий момент для всіх нас у Британській антарктичній службі. Денніс був одним із багатьох хоробрих співробітників, які зробили свій внесок у ранню науку та дослідження Антарктиди в надзвичайно суворих умовах", – зазначила керівниця Британської антарктичної служби Джейн Френсіс.

Нагадаємо, раніше українські полярники в Антарктиді показали зимовий вихід в океан поблизу острова Галіндез.