У Львові провели унікальну операцію з пересадки пальця з ноги на руку пораненому військовому
У Львові українські лікарі спільно з британськими колегами провели унікальну операцію – пересадили палець з ноги на руку військовому, який зазнав важкого поранення на фронті.
Процедуру провели для того, щоб відновити функцію єдиної верхньої кінцівки, розповіли у спеціалізованій клініці Superhumans Center.
Військовослужбовець Назар зазнав важкого поранення на фронті – в автівку, до якої він підходив, влетів ворожий FPV-дрон. Внаслідок цього чоловік втратив одну руку, два пальці на іншій руці, а також отримав перелом щелепи і втрату зору на одному оці.
Ампутація пальців єдиної вцілілої руки загрожувала нормальному функціонуванню кінцівки, адже великий палець відіграє важливу роль у забезпеченні функції захоплення.
Щоб повернути військовому цю здатність, фахівці Superhumans Center пересадили на руку Назара другий палець з його стопи.
"Операція тривала кілька годин: потрібно було з’єднати кістку, судини, нерви та сухожилки, щоб пересаджений палець отримав повноцінне кровопостачання, чутливість і рухливість", – розповіли в клініці.
На сьомий день після процедури військовий почав займатися з фахівцями, аби навчитися контролювати рух пересадженого пальця. Через місяць лікарі відзначають прогрес Назара – йому вдається відкручувати кришку пляшки та підіймати дрібні предмети.
"Попереду ще кілька місяців реабілітації, але шанси на повне відновлення функції захоплення – реальні", – вважають у Superhumans Center.
Назар зізнається, що хоче відновити можливість забезпечувати базові потреби та сподівається повернутися до служби.
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