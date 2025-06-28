У Львові провели унікальну операцію з пересадки пальця з ноги на руку пораненому військовому

Через місяць після операції Назар може піднімати дрібні предмети

У Львові українські лікарі спільно з британськими колегами провели унікальну операцію – пересадили палець з ноги на руку військовому, який зазнав важкого поранення на фронті.

Процедуру провели для того, щоб відновити функцію єдиної верхньої кінцівки, розповіли у спеціалізованій клініці Superhumans Center.

Військовослужбовець Назар зазнав важкого поранення на фронті – в автівку, до якої він підходив, влетів ворожий FPV-дрон. Внаслідок цього чоловік втратив одну руку, два пальці на іншій руці, а також отримав перелом щелепи і втрату зору на одному оці.

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Ампутація пальців єдиної вцілілої руки загрожувала нормальному функціонуванню кінцівки, адже великий палець відіграє важливу роль у забезпеченні функції захоплення.

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Щоб повернути військовому цю здатність, фахівці Superhumans Center пересадили на руку Назара другий палець з його стопи.

"Операція тривала кілька годин: потрібно було з’єднати кістку, судини, нерви та сухожилки, щоб пересаджений палець отримав повноцінне кровопостачання, чутливість і рухливість", – розповіли в клініці.

На сьомий день після процедури військовий почав займатися з фахівцями, аби навчитися контролювати рух пересадженого пальця. Через місяць лікарі відзначають прогрес Назара – йому вдається відкручувати кришку пляшки та підіймати дрібні предмети.

"Попереду ще кілька місяців реабілітації, але шанси на повне відновлення функції захоплення – реальні", – вважають у Superhumans Center.

Назар зізнається, що хоче відновити можливість забезпечувати базові потреби та сподівається повернутися до служби.

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