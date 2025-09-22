У Львові підлітки побили 18-річну дівчину і зняли це на відео: поліція взялася за справу

У Львові двоє неповнолітніх підлітків побили 18-річну дівчину, поки ще одна знімала знущання на камеру.

Правоохоронці встановили, що подія сталася 21 вересня на вулиці Лінкольна у Львові, повідомляє місцева поліція.

"22 вересня під час моніторингу соціальних мереж працівники поліції виявили відео, на якому двоє дівчат завдають удари руками й ногами третій. Четверта учасниця знімала конфлікт на відео", – йдеться на сайті.

Дізнавачі та інспектори ювенальної превенції відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 встановили особу потерпілої: це 18-річна львів’янка.

Двоє 17-річних дівчат, які завдавали їй тілесних ушкоджень, також живуть у Львові. Усі навчаються в різних освітніх закладах міста.

За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу (умисне легке тілесне ушкодження).

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині група з 8 підлітків побила 13-річну дівчинку: вона потрапила до лікарні зі струсом мозку.