79-річна рекордсменка із написання радіодиктантів втратила житло під час обстрілу Львова

Христина Гоянюк на руїнах свого житла

79-річна львів’янка Христина Гоянюк, яка стала рекордсменкою України з найбільшої кількості написаних радіодиктантів національної єдності, втратила житло внаслідок ракетного удару по Львову 12 липня.

Про це повідомила акторка Римма Зюбіна, яка відкрила збір на допомогу пані Христині.

"Пані Христина Гоянюк стала знаменитою, бо не лише щорічно пише Радіодиктант Національної Єдності, а й майже всі 24 диктанти написала без помилок", – розповіла акторка.

Фото зі сторінки Римми Зюбіної Христина Гоянюк з Ірмою Вітовською та Риммою Зюбіною Фото зі сторінки Римми Зюбіної Зруйноване житло пані Христини Фото зі сторінки Римми Зюбіної

У 2020 році Римма Зюбіна начитувала радіодиктант, а Христина Гоянюк виявилася єдиною учасницею, яка написала його без жодної помилки. Тоді вони й познайомилися.

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"Наступного дня ми вже пили каву і спілкувалися так, наче знайомі все життя. Життя пані Христини наповнене яскравими емоціями, незабутніми подорожами, овіяне романтичними поезіями Вінграновського", – згадує Зюбіна.

Після російської атаки на Львів квартира пані Христини була повністю зруйнована.

Влада Львова надає допомогу містянам, щоб ті змогли тимчасово знайти або придбати нове житло. Але, як зазначає Зюбіна, цей процес нешвидкий.

Реквізити для допомоги Христині Гоянюк можна знайти у цьому Facebook-дописі.

Нагадаємо, Христина Гоянюк не пропускала жодного радіодиктанту з 2000 року та неодноразово мала найкращий результат.

Попри свою мовну майстерність, за фахом Христина Гоянюк – не мовознавиця, а лікарка-бактеріологиня.

"Вона готується до диктантів так, мов на захист докторської дисертації: перечитує нові правила правопису, переглядає словники, консультується з вчителями української мови", – розповідали у Національному реєстрі рекордів України.

Довідково: внаслідок обстрілу Львова 12 липня було пошкоджено 46 будинків, вибито понад 500 вікон, а 15 квартир стали повністю непридатні до проживання. Відомо про 12 постраждалих.