Без помилок написала одна людина: оголосили результати Радіодиктанту 2024

У прямому ефірі Українського радіо 4 грудня оголосили імена українців, що найкраще написали Радіодиктант національної єдності.

Про це повідомляє Суспільне Культура.

Текст без жодної помилки написала львів'янка та багаторазова переможниця Христина Гоянюк. Жінка бере участь у написанні радіодиктанту 25 років поспіль.

Цьогоріч жодному з українців не вдалось допустити лише однієї помилки. Однак є 5 учасників, що припустились всього двох помилок:

Тімічева Наталя;

Бондар Андрій (учитель української мови та інформатики Крушинської гімназії Глевахівської селищної ради Київської області);

Перещ Юлія (з Остерського ліцею №1 Остерської міської ради Чернігівської обл.);

Крячко Дарина;

Рубежанська Наталія.

Виконавча продюсерка Українського Радіо, координаторка Радіодиктанту Юлія Шелудько зазначила, що цьогоріч в Радіодиктанті брали участь українці віком від 7 до 99 років.

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Часто до листів з текстами люди додавали слова подяки, захоплення як самим текстом, так і читцем.

"Багато листів отримали із небезпечних зон, зокрема: Покровська, Сум, смт Черкаського (Донецька обл.), Костянтинівки (Донецька обл.), Лиману (Луганська обл.), Херсону, Слов'янська, Луганська, Дружківки (Донецька обл.), Краматорська", — додає вона.

У 2024 році на перевірку надійшло понад 10 тисяч текстів. Більшість з них надіслали електронною поштою (із понад 30 країн), але є і паперові листи.

Нагадаємо, Радіодиктант національної єдності започаткувала команда Українського Радіо у 2000 році.

Цьогорічний радіодиктант відбувся 25 жовтня, до Дня української писемності та мови. Текст до Радіодиктанту написала Оксана Забужко, а читав його поет та військовий Павло Вишебаба. Писали радіодиктант навіть у Суджі та на "Вернадському".