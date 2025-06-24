У Львові відкрили перший в Україні центр допомоги людям, які пережили полон та тортури

У центрі надаватимуть стаціонарну та амбулаторну допомогу

У Львові відкрили перший в Україні Центр ментального здоров’я імені Святого Лева Великого, де надаватимуть допомогу людям, які пережили тортури та зазнали моральних травм у полоні.

Про це повідомили мер міста Андрій Садовий та обласна державна адміністрація.

Фото: Андрій Садовий/Telegram Фото: Андрій Садовий/Telegram Фото: Андрій Садовий/Telegram Фото: Андрій Садовий/Telegram

Центр, який працюватиме в межах системи UNBROKEN Ukraine, має площу понад 1100 квадратних метрів. У закладі обладнали 27 місць для стаціонарного лікування, кабінети для амбулаторної допомоги та приміщення арттерапії.

У коментарі для "УП. Життя" в UNBROKEN Ukraine розповіли, що в закладі проводитимуть консультації психіатрів, індивідуальні та групові терапії.

РЕКЛАМА:

Допомогою українцям, які пережили полон, займатимуться лікарі-психіатри, психотерапевти, які спеціалізуються в різних напрямках психотерапії – експозиційної, EMDR, арттерапії, нейропсихології та транскраніальної магнітної стимуляції.

Під час лікування пацієнти зможуть проходити арттерапевтичну реабілітацію, зокрема в процесі малювання, гончарства, ліплення та плетіння.

За оцінками місцевої влади, в Центрі щороку зможуть допомагати до тисячі українцям, які повернулися з полону, намагаються боротися з втратами та наслідками пережитих травм.

Отримати допомогу в закладі зможуть військовослужбовці, які отримали відповідне скерування від командира частини. Також пацієнтами можуть стати цивільні, які отримали направлення на лікування після консультації психіатрів Центру.

Раніше на Київщині росіяни внаслідок обстрілу зруйнували клініку, де проводили реабілітацію дітей з інвалідністю, пацієнтів після інсульту, паліативних хворих, а також військових після поранень та полону.