РФ знищила клініку для реабілітації дітей з інвалідністю, паліативних хворих і бійців після полону

У ніч на 23 червня російський обстріл зруйнував клініку "ЦСМ. Біла Церква" на Київщині, де проходили реабілітацію пацієнти з інвалідністю.

У закладі зазвичай відновлювалися діти з Фастівського навчально-реабілітаційного центру, пацієнти після інсульту, паліативні хворі, а також військові після поранень і полону, повідомили на Facebook-сторінці клініки.

Російський обстріл зруйнував будівлю клініки, реабілітаційне й фізіотерапевтичне відділення, стаціонар.

"Прямим влучанням знищено клініку, де діти з інвалідністю отримували шанс на повноцінне життя", – повідомив фонд TulSun, який підтримував цю клініку понад два роки.

Долучитися до збору на відновлення клініки можна за посиланням на банку

Тієї ж ночі ракета влучила у будівлю ліцею в Білгород-Дністровському на Одещині.

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Частину приміщення зруйновано, виникла пожежа, повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Відомо про двох загиблих і 12 постраждалих. Учнів у ліцеї на момент удару не було, адже тривають канікули.

"Це частина цілеспрямованої стратегії залякування. Росія б’є не лише по об’єктах, а й по психологічній стійкості. Її мета – створити відчуття постійної загрози, посіяти страх, вибити з ритму суспільство", – заявив Лісовий.

У Києві тим часом триває ліквідація наслідків нічного удару, внаслідок якого загинули щонайменше 9 людей. Серед загиблих, зокрема, молода сімʼя з Житомирщини, 11-річна дівчинка і її мама, а також подружжя, яке виховувало сина-підлітка.