У Львові звільнили водія, який відмовився зупинити маршрутку під час хвилини мовчання

У Львові звільнили 62-річного водія маршрутки, який відмовився зупиняти транспортний засіб під час хвилини мовчання для вшанування пам’яті загиблих військових.

На зауваження пасажирів чоловік відреагував криком. Відео їхнього конфлікту поширили в соцмережах.

Як повідомили у Львівській міській раді, інцидент трапився на маршруті №51, який обслуговує приватний перевізник "Успіх-БМ". У компанії заявили, що водій не зміг пояснити, чому не зупинився для вшанування пам’яті загиблих. Попри це, його вирішили звільнити.

"Для нашої компанії це питання принципове: дев’ятеро наших водіїв нині боронять Україну, і ще один, на жаль, загинув. Ми розуміємо, якою страшною ціною дається нам свобода, тому прояви зневаги до пам’яті захисників – неприпустимі.

Щиро перепрошуємо за поведінку цього водія. Та сподіваємось, що кожен, хто працює на маршрутах, зробить для себе правильні висновки, і такі випадки більше не повторяться", – додали в перевізника.

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У департаменті міської мобільності та вуличної інфраструктури Львова наголосили, що у випадку повторення ситуації чоловіку заборонять працювати на міських маршрутах.

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Від листопада 2024 року загальнонаціональну хвилину мовчання у Львові супроводжують звуковим сповіщенням. У лютому 2025 року Рада оборони області ухвалила рішення про те, що щоранку о 9 годині всі транспортні засоби в населених пунктах зупинятимуться на хвилину, щоб вшанувати пам’ять полеглих героїв.

Раніше в Києві водій маршрутки обізвав "п’яним бидлом" захисницю, яка через контузію рухається дещо уповільнено.