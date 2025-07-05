Найхолодніше за останні 50 років: у Львові зафіксували рекордно низьку температуру повітря

Досі найхолоднішим 5 липня було в 1974 році

Вночі 5 липня у Львові зареєстрували рекордно низьку температуру повітря, яка опустилася до показника +5,7°C.

Попереднє мінімальне значення цього дня фіксували в 1974 році, коли температура становила +8,1°C, повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

Протягом 5-7 липня в містах України прогнозують різну погоду. Усе через те, що на території країни чергуватимуться атмосферні фронти з областями підвищеного тиску, спричиняючи коливання тиску, вологи, напрямку вітру та температури, кажуть в Українському гідрометцентрі.

"Через нашу територію буде переміщуватися атмосферний фронт з північного заходу на південний схід. Він буде холодним, тому опади очікують у північних та центральних областях.

На сході та південному сході країни пройдуть короткочасні дощі, грози, подекуди град та шквал 15-20 метрів на секунду", – пояснили фахівці.

РЕКЛАМА:

Раніше ми розповідали, що влада деяких європейських країн готується до першої великої хвилі спеки у 2025 році. Подекуди фахівці прогнозують підвищення температури до 42.

За словами синоптикині Наталії Птухи, в Україні температура повітря почне помітно зростати з третього числа липня. У найспекотніший місяць року прогнозують температура на 2-2,5°C вищу за норму. При цьому опадів буде менше, ніж зазвичай.