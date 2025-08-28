Не більше двох годин на день: в одному з міст Японії хочуть обмежити використання телефонів

У японському місті Тойоаке місцева влада пропонує обмежити час використання жителями їхніх смартфонів до двох годин на день. Це нібито допоможе їм запобігти проблемам зі здоров'ям.

Населення здебільшого сприйняло таку ідею негативно – її називають нападом на особисту свободу людей, інформує The Guardian.

Проєкт постанови винесуть на голосування наприкінці вересня. Якщо документ ухвалять, близько 69 тисяч жителів повинні будуть обмежити використання телефонів. Влада каже, що захід буде спрямований на дорослих та дітей. Щоправда, за порушення ліміту штрафів не передбачено.

За словами мера Масафумі Кокі, ініціатива має на меті "запобігти надмірному використанню пристроїв, що спричиняють проблеми з фізичним і психологічним здоров’ям, зокрема проблемам зі сном".

Чиновники сподіваються, що це також допоможе подолати поведінкові проблеми дітей, зокрема надмірне використання смартфонів у школі та прогули. Документ пропонує додаткові обмеження для школярів віком від шести до 12 років – їм заборонятимуть використання гаджетів після 21 години, а підліткам і дорослим – після 22-ї.

Пропозиція викликала негативну реакцію в соцмережах, де користувачі засудили її, прозвавши нападом на особисту свободу. Деякі писали, що сучасній людині неможливо дотримуватися обмеження по часу, яке пропонує місцева влада.

У відповідь мер міста зауважив, що такі заходи не є обов’язковими.

"Я сподіваюся, це стане можливістю для родин обдумати та обговорити кількість часу, яку вони проводять за телефонами", – переконаний Масафурі Кокі.

Протягом чотирьох днів після оголошення про ініціативу місцева влада отримала 83 дзвінки та 44 електронні листи, у 80% з яких захід критикували, повідомляла місцева газета Mainichi Shimbun.

За даними японського Агентства у справах дітей та сімей, молоді громадяни в середньому проводять в інтернеті понад п’ять годин на день у будні.

Раніше до схожого обмеження вдалися в одному із регіонів на заході Японії – там ухвалили необов’язкове обмеження на використання дітьми телефонів.

Нагадаємо, у 2023 році ЮНЕСКО закликало заборонити використання телефонів у школах, аби покращити навчання та захистити дітей від цькування онлайн.