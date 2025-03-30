Смартфони – не головна причина відволікання людей: нове дослідження спростовує поширену думку

Смартфони часто звинувачують у тому, що вони крадуть нашу увагу, заважаючи працювати та зосереджуватися на важливих справах.

Однак нове дослідження, опубліковане у журналі Frontiers in Computer Science, свідчить, що проблема не в гаджетах: люди відволікаються незалежно від наявності телефона поруч, пише CNN.

Люди відволікаються навіть без телефонів

Доктор Максі Гайтмайєр із Лондонської школи економіки та політичних наук провів експеримент за участю добровольців. Вони працювали за комп’ютером протягом двох п’ятигодинних сесій: в одній із них їхні смартфони були під рукою, в іншій – поза досяжністю.

Очікувано, учасники значно більше користувалися телефоном, коли він був поруч. Але коли доступу до смартфона не було, вони все одно знаходили способи відволіктися – наприклад, переглядаючи непотрібні сайти на комп’ютері.

На думку Гайтмайєра, це свідчить про те, що просте вилучення смартфонів із класних кімнат чи робочих місць не обов’язково вирішить проблему відволікань. Натомість варто звернути увагу на власні звички у використанні технологій.

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Телефон – не головний ворог уваги

За словами дослідника, більшість людей не задоволені тим, як вони використовують свій телефон. І це не дивно – багато додатків розроблені таким чином, щоб максимально утримувати увагу користувача.

У своєму попередньому дослідженні він виявив, що у 89% випадків люди перевіряють телефон не через сповіщення, а тому що самі бояться щось пропустити.

"Наш мозок еволюційно налаштований на те, щоб постійно стежити за оточенням, тому ми не можемо годинами сидіти безперервно зосередженими", – пояснює Гайтмайєр.

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Як менше користуватися смартфоном?

Якщо ви хочете зменшити екранний час, найкращий спосіб – просто тримати смартфона подалі. Дослідження показало: якщо для використання телефона треба витратити додаткові зусилля, учасники беруть його до рук майже вдвічі рідше.

"Якщо вам потрібно піднятися зі стільця, щоб взяти телефон, швидше за все, ви просто цього не зробите", – каже дослідник.

Це доводить, що телефон не є класичною залежністю, як-от від азартних ігор чи наркотиків. Зазвичай, що довше людина утримується від того, від чого залежна, то більше вона цього потребує. Але з телефонами все навпаки: що менше ви його використовуєте, то менше вам хочеться до нього повертатися.

Як змінити свої звички?

Вчений каже: раціональне використання телефону – це питання усвідомленості.

Раніше доктор Пол Павлу з Університету Маямі у своєму дослідженні довів, що учні, які не користувалися телефонами на уроках, показували кращі результати. Але ще кращі результати були у тих, хто використовував смартфони для навчання.

Це свідчить про те, що технології не є абсолютним злом, а справа у тому, як саме ми їх використовуємо.

Як навчитися контролювати увагу

Гайтмайєр наголошує, що вирішення проблеми відволікань полягає не у відмові від технологій, а у зміні власних звичок. Він радить:

тримати телефон поза зоною досяжності під час роботи;

усвідомлено ставитися до свого екранного часу та аналізувати, коли він приносить користь, а коли – ні;

змістити фокус із смартфона на активні заняття: прогулянки, читання, живе спілкування.

Телефони можуть бути корисним інструментом, якщо використовувати їх правильно. Головне – не дозволяти їм керувати вашою увагою.

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