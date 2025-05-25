У Місяця немає магнітного поля, але деякі породи там намагнічені. Вчені знайшли цьому пояснення

Наразі Місяць не має магнітного поля, однак деякі породи на супутнику Землі сильно намагнічені. Після десятків років досліджень вчені заявили, що знайшли пояснення цій аномалії – причиною намагніченості каміння міг бути удар масивного астероїда.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в Science Advances, інформує Space.

У 1960-х та 1970-х роках завдяки місіям NASA "Аполлон" науковці отримали зразки з поверхні Місяця. Вчені виявили, що тамтешнє каміння мало напрочуд сильні магнітні сигнатури, попри те, що супутник Землі не має магнітного поля.

Протягом десятиліть фахівці намагалися зрозуміти секрет особливості порід із Місяця.

Тепер їм вдалося провести комп’ютерні симуляції, які наказали, що потужний удар астероїда в минулому міг залишити свій магнітний відбиток у місячному камінні.

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Науковці вважають, що раніше Місяць мав власне слабке магнітне поле, яке підтримувало невелике розплавлене ядро супутника. Однак дослідники стверджують, що воно мало бути недостатньо сильним, аби намагнічувати поверхневі породи.

Моделювання показали, що в минулому на супутнику Землі міг статися потужний удар астероїда, який утворив масивний басейн Море Дощів. Ймовірно, тоді ж падіння космічного каміння випарувало перегріті, електрично заряджені частинки – плазму.

Вона огорнула Місяць – переважно на зворотному боці від удару. Вчені кажуть, що так падіння астероїда тимчасово посилило магнітне поле Місяця.

Ймовірно, що породи в районі найбільшого впливу захопили цей короткочасний магнітний сплеск. Автори роботи підрахували, що весь процес мав би тривати менше, ніж годину, але його наслідки на Місяці можна побачити й досі.

Майбутні місії можуть перевірити теорію науковців – висадку планують поблизу найбільш намагніченого регіону – південного полюса Місяця. Якщо в породах там виявлять ознаки впливу ударної хвилі та давнього магнетизму, це підтвердить, що аномалії спричинив удар астероїда.

Нагадаємо, у 2024 році повз Землю протезів астероїд, який науковці вважають шматком Місяця.