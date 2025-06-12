Принц драконів Монголії: вчені знайшли останнього відомого предка тиранозаврів

Палеонтологи виявили новий вид хижого динозавра, який став останнім відомим предком тиранозаврів і жив близько 86 мільйонів років тому.

Його рештки знайшли ще у 1970-х роках у Монголії, але лише тепер дослідники підтвердили: це не той динозавр, за якого його вважали раніше.

Дослідження опублікували в журналі Nature, пише The Guardian.

Науковці з Університету Калгарі разом із колегами з Інституту палеонтології Монгольської академії наук повторно вивчили два скелети, знайдені у 1970-х, і дійшли висновку, що вони належать новому виду – Khankhuuluu mongoliensis, що в перекладі означає "Принц драконів Монголії".

Нововідкритий Khankhuuluu мав деякі типові риси тиранозаврів, проте не досягав їхніх розмірів. Його довжина тіла сягала близько 4 метрів, вага – 750 кг, тоді як T. rex важив до 8 тонн.

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Перший автор дослідження Джаред Воріс жартує, що для T. rex людина була б перекусом, а от для Khankhuuluu – ідеальною здобиччю.

"Але я б краще натрапив на дорослого T. rex, ніж на цього спритного малюка", – каже він.

За словами авторки дослідження Дарли Зеленіцкі, це відкриття допомагає заповнити прогалину в еволюційному ланцюгу між дрібними ранніми предками тиранозаврів та гігантами на кшталт Ті-рекса.

Відкриття також змінює уявлення про місце в еволюційному дереві іншої групи хижаків – так званих "Пінокіо-рексів" (Alioramus), які деякі дослідники раніше вважали близькими до тиранозаврів.

Насправді ж, на думку авторів статті, Alioramus – це окрема гілка, ближча до гігантів на кшталт T. rex і Tarbosaurus.

Використавши комп’ютерну модель, вчені змогли реконструювати міграції тиранозаврів між Азією та Північною Америкою.

Виявилось, що предки Khankhuuluu переселилися з Азії до Америки, де й виникли основні види тиранозаврів. Згодом деякі з них повернулися до Азії (де з’явились Tarbosaurus і "Пінокіо-рекси"), а потім – знову в Америку, вже у вигляді гігантів на кшталт T. rex.

Палеонтолог Стів Бруссатт з Університету Единбурга, який не брав участі в дослідженні, назвав відкриття важливим, адже решток із того періоду майже не збереглося.

За його словами, це відкриття показує, що гігантські розміри тиранозаврів – не вроджена ознака, а результат тривалого розвитку та міграцій.

"Родинне дерево тиранозаврів було зумовлене переселенням – так само, як і в багатьох родин людей", – зазначив він.

Нагадаємо, раніше новий вид динозавра виявили в Аргентині.