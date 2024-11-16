"Можлива катастрофа": NASA сперечається з "Роскосмосом" щодо серйозності витоку повітря на МКС

Із російського модуля Міжнародної космічної станції витікає повітря, що порушує постійний тиск усередині орбітальної лабораторії. У NASA наголошують, що протягом останнього року проблема загострилася, що потенційно загрожує безпеці всіх астронавтів на борту.

Однак NASA та "Роскосмос" не можуть дійти згоди щодо причин проблеми та оцінки серйозності ситуації, пише CNN.

Уперше проблемні витоки повітря виявили в 2019 році в тунелі, який з’єднує російський модуль "Звєзда" та порт стикування, що приймає космічні кораблі з вантажем та припасами.

У 2024 році швидкість, з якою модуль випускає повітря, досягла нового максимуму. У NASA вважають це найактуальнішою проблемою МКС, що ставить під загрозу безпеку екіпажу.

Про це йдеться в останньому звіті Управління генерального інспектора американського космічного агентства.

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За словами колишнього астронавта та голови Консультативного комітету NASA з МКС Боба Кабена, агентство "висловило занепокоєння щодо структурної цілісності (модуля, що протікає – ред.) і можливості катастрофічної поломки".

Водночас "Роскосмос" хоч і направив своїх космонавтів на пошук і ремонт проблемних ділянок, там не вірять у те, що "катастрофічний розпад є реалістичним", каже Боб Кабен.

"Росіяни вважають, що продовження операцій є безпечним, але вони не можуть довести це так, щоб результат нас задовольнив. США вважають, що це небезпечно, але ми не можемо довести це так, що задовольнити Росію", – пояснив голова Консультативного комітету NASA з МКС.

Боб Кабен стверджує, що розбіжності зберігаються навіть після зустрічі у вересні. Тепер США наполягають на тому, щоб незалежні експерти допомогли досягти консенсусу щодо причини та серйозності випадків витоку.

Як витоки повітря вплинули на роботу астронавтів?

Російські астронавти на борту орбітальної лабораторії зобов’язані вживати запобіжних заходів для безпеки. Зокрема, вони постійно закривають сегмент, що протікає, за винятком випадків, коли необхідно отримати вантаж із космічних кораблів.

У таких випадках американські космонавти на борту МКС вимушені закривати люк, який розділяє їх з російською частино.

Чому з’явилася проблема з витоком на МКС?

У NASA вважають, що тріщини в борту космічної станції дуже малі і невидимі неозброєним оком. Крім того, доступ до діагностики проблемних ділянок ускладнюють кронштейни та трубопроводи поруч.

За даними космічного агентства США, зусилля, спрямовані на поліпшення ситуації, поки що допомагають. Водночас рівень витоку коливається від 2 до 2,5 фунтів на квадратний дюйм (від 13,8 до 17,2 кілопаскалів) вище базової лінії тиску для МСК. При цьому нормальним станом вважають абсолютний тиск 14,7 фунтів на квадратний дюйм (101,3 кілопаскалів), що відповідає атмосфері на рівні моря на Землі.

Боб Кабен каже, що технічні команди в США та Росії мають відмінні версії того, що стало причиною витоків.

У "Роскосмосі" переконані, що механічні системи на борту викликають явище "високої циклічної втоми", коли відносно слабка сила протягом тривалого часу спричиняє зношування металу аж до поломки.

У NASA вважають, що першопричина більш складна – витоки зумовлює механічний вплив, наслідки довкілля та виробництва матеріалів, які використовують в моделі транспортування.

Як вирішити проблему?

У звіті Офісу генерального інспектора NASA кажуть, що США та Росія погоджуються, що коли витоки досягнуть "недопустимого" рівня, модуль, ймовірно, доведеться закрити. Однак країни не досягли згоди в тому, як визначити цей критичний стан.

Натомість у NASA кажуть, що продовжують співпрацювати з "Роскосмосом", щоб усунути проблему..

При цьому у разі закриття російської частини МКС, астронавт NASA Дон Петтіт не зможе отримати доступ до космічного корабля, аби повернутися назад на Землю.

В космічному агентстві США допускають можливість того, що космонавт може скористатися транспортом SpaceX Crew-9.

Нагадаємо, один із астронавтів NASA опинився в лікарні після повернення на Землю з Міжнародної космічної станції.