У Німеччині археологи відкопали "фабрику жиру", яку організували неандертальці: їй 125 тисяч років

Останні дослідження археологів дедалі більше ставлять під сумнів стереотип про обмежені розумові здібності неандертальців, які жили по всій Євразії і зникли 40 тисяч років тому.

Тепер у Німеччині науковці знайшли масштабну "фабрику жиру", якій 125 тисяч років, – вона вкотре підтверджує, що неандертальці мали відточені навички організації, стратегії та виживання групами.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в Science Advances, повідомляє CNN.

На півдні від німецького міста Галле науковці знайшли близько 125 тисяч фрагментів кісток, 16 тисяч крем’яних знарядь і докази використання вогню. Після аналізу вчені зробили висновок, що неандертальці використовували це місце для систематичної обробки туш тварин на жирові поживні речовини.

По суті, предки людей організували "фабрику жиру", де варили кістки у величезних масштабах. Складний процес вимагав, щоб вони планували свої полювання, транспортували та зберігали велику кількість туш для витоплювання жиру в спеціально відведеному для цього місці.

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"Це ще один доказ протилежного думці про те, що неандертальці були дурними", – сказав співавтор дослідження з Лейденського університету в Нідерландах Віл Роебрукс.

Навіщо неандертальцям був потрібен жир?

Жир вважають важливою частиною здорового раціону. Ця речовина була особливо важливою для мисливців-збирачів, зокрема неандертальців, які сильно залежали від їжі тваринного походження.

Харчування переважно нежирним м’ясом за дефіциту жирних кислот може призвести до білкового отруєння – виснажливої та подекуди смертельної форми недоїдання, за якої в організмі порушується здатність печінки розщеплювати білок і позбавлятися надлишку азоту.

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Мисливці-збирачі повинні були обмежувати споживання білка, щоб уникнути цього стану. Водночас вони мали шукати інше джерело калорій, яким, ймовірно, став жир із кісток впольованих тварин.

На місці "фабрики жиру" вчені знайшли останки 173 великих тварин, зокрема видів коней, оленів і великих істот, схожих на корів, які згодом вимерли. Аналіз показав, що неандертальці обирали найдовші кісти, які містять найбільше кісткового мозку.

Як неандертальці видобували жир?

Автори дослідження точно не знають, як саме предки людей обробляли кістки вбитих тварин. Ймовірно, для цього використовували своєрідні посудини з берези, шкіри або інших частин тіла тварин, як-от слизові оболонки шлунків. Ці контейнери наповнювали водою та підвішували над вогнем.

Вчені припускають, що до жирного бульйону додавали для смаку рослини – на місці розкопок знайшли обвуглені залишки фундука, жолудя та терену.

"Це були не прості мисливці-збирачі, які просто жили день за днем. Вони були майстрами планування, які могли організовувати складні процеси і добувати кожну можливу калорію з довкілля", – вважає співавтор дослідження Джефф Сміт.

Раніше в Перу археологи відкрили стародавнє місто віком 3500 років – воно старіше, ніж відоме Мачу-Пікчу.