Неолітичний декор: науковці знайшли "дитячі переноски" віком 4500 років, прикрашені зубами собак

Науковці підрахували, що вік поховання – майже 4500 років

У Німеччині на місці, яке готували до будівництва лінії електропередач, виявили поховання кількох жінок та немовлят. За підрахунками вчених, археологічна знахідка датується майже 4500 роками.

Поруч з останками людей знайшли своєрідні переноски для дітей – залишки шкіряних сумок, прикрашені собачими зубами.

Про знахідку повідомили фахівці Державного управління спадщини та археології Саксонії-Ангальт, інформує Popular Science.

Відкриття науковці зробили поблизу невеликого села поблизу Дрездена. Уздовж запланованої електромережі і раніше знаходити стародавні поховання, однак остання знахідна вирізняється особливою цінністю.

Науковці кажуть, що вона допоможе краще зрозуміти роль класів, гендеру та виховання дітей у суспільстві пізнього неоліту – культурі шнурової кераміки.

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Особливу увагу археологів привернули шкіряні сумки, прикрашені зубами собак. Хоча органічний матеріал давно розклався, збереглися оздоблення із зубів, які викладали візерунками, що нагадували схему черепиці на покрівлі.

Розмір кожної сумки в похованні був близько 20 на 30 сантиметрів. При цьому кожен виріб мав до 350 зубів переважно собак, схожих до сучасної породи малий мюнстерлендер.

Вчені вважають, що власницями сумок були жінки з класу еліт у своїх громадах, адже для виготовлення цих речей була необхідна неабияка майстерність.

Розташування залишків виробів свідчить про те, що сумки носили, перекидавши навколо передньої частини тулуба. На момент поховання багато з них не були порожніми – всередині археологи знайшли багато решток дітей.

В одному випадку сумку залишили в могилі жінки, яка померла під час вагітності. На думку вчених, це свідчить про те, що "дитячі переноски" були "особистими, а не спадковими речами".

За словами дослідників, вироби могли використовувати не лише для церемоній, а й щоденно.

Кінцівки та голови деяких дітей перед похованням загорнули у тканину, схожу на шарфи. На цих поясах було ще більше зубів – ймовірно, доісторичні люди вірили, що це може захистити немовлят.

Команда археологів продовжуватиме роботу на місці знахідки до кінця липня. Згодом знайдені предмети додатково дослідять та, ймовірно, передадуть у музеї.

Раніше київські митники виявили в міжнародній посилці намисто, частини якого датуються I-XII століттям.