Неолітичний декор: науковці знайшли "дитячі переноски" віком 4500 років, прикрашені зубами собак
У Німеччині на місці, яке готували до будівництва лінії електропередач, виявили поховання кількох жінок та немовлят. За підрахунками вчених, археологічна знахідка датується майже 4500 роками.
Поруч з останками людей знайшли своєрідні переноски для дітей – залишки шкіряних сумок, прикрашені собачими зубами.
Про знахідку повідомили фахівці Державного управління спадщини та археології Саксонії-Ангальт, інформує Popular Science.
Відкриття науковці зробили поблизу невеликого села поблизу Дрездена. Уздовж запланованої електромережі і раніше знаходити стародавні поховання, однак остання знахідна вирізняється особливою цінністю.
Науковці кажуть, що вона допоможе краще зрозуміти роль класів, гендеру та виховання дітей у суспільстві пізнього неоліту – культурі шнурової кераміки.
Особливу увагу археологів привернули шкіряні сумки, прикрашені зубами собак. Хоча органічний матеріал давно розклався, збереглися оздоблення із зубів, які викладали візерунками, що нагадували схему черепиці на покрівлі.
Розмір кожної сумки в похованні був близько 20 на 30 сантиметрів. При цьому кожен виріб мав до 350 зубів переважно собак, схожих до сучасної породи малий мюнстерлендер.
Вчені вважають, що власницями сумок були жінки з класу еліт у своїх громадах, адже для виготовлення цих речей була необхідна неабияка майстерність.
Розташування залишків виробів свідчить про те, що сумки носили, перекидавши навколо передньої частини тулуба. На момент поховання багато з них не були порожніми – всередині археологи знайшли багато решток дітей.
В одному випадку сумку залишили в могилі жінки, яка померла під час вагітності. На думку вчених, це свідчить про те, що "дитячі переноски" були "особистими, а не спадковими речами".
За словами дослідників, вироби могли використовувати не лише для церемоній, а й щоденно.
Кінцівки та голови деяких дітей перед похованням загорнули у тканину, схожу на шарфи. На цих поясах було ще більше зубів – ймовірно, доісторичні люди вірили, що це може захистити немовлят.
Команда археологів продовжуватиме роботу на місці знахідки до кінця липня. Згодом знайдені предмети додатково дослідять та, ймовірно, передадуть у музеї.
Раніше київські митники виявили в міжнародній посилці намисто, частини якого датуються I-XII століттям.