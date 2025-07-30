У The New York TImes заявили, що худа дитина з "вірусного" фото з Гази має інші хвороби

Редакція американської газети The New York TImes (NYT) заявила, що дитина, яка була зображена на фото у матеріалі про голод в секторі Гази, має "проблеми зі здоров’ям", крім того, що страждає від недоїдання.

Фото хлопчика, яким проілюстрували статтю, встигло стати "вірусним" по всьому світу – його навіть обговорював прем’єр-міністр Австралії.

29 липня редакція NYT оновила текст раніше опублікованого матеріалу, в якому згадували хлопчика із Гази Мохаммеда. Журналісти додали інформацію, що він "також має проблеми зі здоров’ям, що існували раніше".

Оновлена версія матеріалу містить згадку про те, що стан здоров’я дитини "впливає на розвиток його мозку та тіла". Водночас автори статті зауважують, що хлопчик пережив "швидке погіршення здоров’я в останні місяці через те, що все важче стало знаходити їжу та медичну допомогу".

"Репортери The New York Times та інші задокументували недоїдання та голод серед дітей у Газі. Нещодавно ми опублікували статтю про найбільш уразливих цивільних у Газі, зокрема Мохаммеда Зекарію аль-Мутавака. Йому орієнтовано 18 місяців і він страждає від тяжкого недоїдання.

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Відтоді ми отримали нову інформацію, зокрема з лікарні, де йому надавали допомогу, та з медичних записів. Ми оновили статтю, додавши контекст його проблем зі здоров’ям.

Ця додаткова деталь дає читачам краще розуміння ситуації. Наші репортери та фотографи продовжують сміливо, чуйно та попри ризик створювати репортажі з Гази, щоб читачі могли на власні очі побачити наслідки війни", – написала редакція в соцмережі X (раніше – Twitter).

Про який знімок та статтю NYT йдеться?

24 липня The New York Times опублікувало матеріал та видало газету, на першій шпальті якої було фото Мохаммеда Зекарії аль-Мутавака з Гази з підписом "Молоді, старі та хворі помирають від голоду в Газі".

На знімку дитина розміщена спиною до камери, а її хребет помітно виступає з-під шкіри.

Згодом британський незалежний журналіст Девід Колльєр заявив, що хлопчик на фото народився із серйозним генетичним захворюванням, має церебральний параліч та гіпоксемію, за якої в крові фіксують низький вміст кисню.

Заяви він підтвердив нібито медичними записами та словами матері хлопчика. Журналіст зауважив, що на інших фото дитина поруч зі своїм трирічним братом та матір’ю, які "здорові та ситі".

Скриншот/The New York Times

"Ви використали образ дитини з церебральним паралічем, щоб просунути брехню про голод", – звернувся Девідь Колльєр до ЗМІ, які поширювали знімок Мохаммеда.

Автор фотографії Ахмад аль-Аріні розповів BBC, що зробив світлину "бо хотів показати решті світу надзвичайний голод, від якого страждають діти в Газі".

Знімки стали "вірусними", їх публікувало багато медіа та обговорювали по всьому світу. Нещодавно прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе згадав "однорічного Мохаммеда" під час розмови з журналістом про війну між Ізраїлем та сектором Гази.

"Це не лише про це фото, а про багато знімків, які розбивають серце. Він безневинний маленький хлопчик. Це чіпляє кожного, хто має людяність. Потрібно усвідомлювати, що кожне життя має значення, незалежно від того, йдеться про ізраїльтянина чи палестинця ", – сказав прем’єр.

Нагадаємо, прем’єр-міністра Великої Британії Кір Стармер скликає екстрене засідання уряду через кризу в секторі Гази. Він заявив, що країна визнає Палестину державою, якщо до вересня Ізраїль не погодиться на припинення вогню.

При цьому президент США Дональд Трамп сказав, що вважає реальною проблему з головою в секторі Гази, хоч недоїдання заперечив ізраїльський прем’єр Біньямін Нетаньягу.