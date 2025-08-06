У Пакистані знайшли чоловіка, який зник 28 років тому: його тіло виявили у танучому льодовику

На сході Пакистану у льодовику, що танув, пастух виявив тіло чоловіка, зниклого 28 років тому. Воно чудово збереглося, а одяг загиблого лишився неушкодженим.

Про це повідомляє BBC.

Поряд із тілом виявили посвідчення особи. Поліцейські встановили, що чоловік зник у червні 1997 року, впавши в тріщину льодовика під час снігової бурі.

"Те, що я побачив, було неймовірно. Тіло було цілим. Одяг навіть не був порваний", – розповів пастух Омар Хан, який знайшов чоловіка.

За останні роки в цьому регіоні випало менше снігу, тому сонячні промені падають на льодовики і розтоплюють їх.

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За словами експертів, виявлене тіло є наочним доказом того, як кліматичні зміни прискорюють танення льодовиків.

Виявилося, що загиблого чоловіка звали Насіруддіном. Місцеві жителі розповіли, що він мав сім’ю – дружину і двох дітей. У день свого зникнення Насіруддін подорожував верхи на коні зі своїм братом Катіруддіном. За даними поліції, родинна ворожнеча змусила братів покинути свій дім.

Катіруддін розповів, що того ранку вони прибули в долину, і десь по обіді його брат зайшов до печери. Чоловік довго не повертався, тож Катіруддін шукав його всередині печери. Коли самостійні пошуки не дали результатів, він покликав на допомогу інших людей. Утім, знайти Насіруддіна так і не вдалося.

Чоловік впав в тріщину льодовика. Коли людське тіло потрапляє туди, сильний холод швидко його заморожує, запобігаючи розкладанню, розповів професор Мухаммад Білал, завідувач кафедри довкілля в Університеті в Ісламабаді (Пакистан).

Потім тіло муміфікується через брак вологи та кисню в льодовику.

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