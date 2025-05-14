Вбивцю видала пачка цигарок: у США розкрили злочин 47-річної давнини

У США знайшли підозрюваного у вбивстві, яке залишалося нерозкритим майже пів століття.

69-річного Віллі Юджина Сімса з Огайо заарештували за підозрою у вбивстві Жанетт Ралстон – жінки, яку задушили 1 лютого 1977 року в Сан-Хосе, пише AP.

Тіло знайшли на задньому сидінні її Volkswagen Beetle на автостоянці біля бару, де її востаннє бачили живою.

Друзі жінки розповідали, що вона вийшла з бару з незнайомим чоловіком, пообіцявши повернутись за 10 хвилин, але так і не прийшла.

Слідство з’ясувало, що жінка зазнала сексуального насильства, а потім її задушили сорочкою. Після скоєного вбивця намагався підпалити машину, але не зміг.

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Розслідування зайшло в глухий кут, хоча поліція навіть склала фоторобот підозрюваного.

69-річного Віллі Юджина Сімса з Огайо заарештували за підозрою у вбивстві після 47 років слідства County of Santa Clara

Повернутися до справи вдалося лише нещодавно: минулої осені слідчі передали до оновленої бази ФБР відбитки, зняті з пачки цигарок у машині загиблої. Вони збіглися з відбитками Віллі Сімса.

Згодом його ДНК виявили на сорочці Жанетт і під її нігтями.

"Щодня методи судової експертизи вдосконалюються, і ми наближаємося до викриття злочинців.

Справи можуть застаріти і забутися громадськістю. Проте ми не забуваємо і не здаємося", – сказав прокурор округу Санта-Клара Джефф Розен.

Нагадаємо, нещодавно у Британії звільнили чоловіка, який провів у тюрмі 38 років за вбивство і зґвалтування, хоча насправді був не винен.