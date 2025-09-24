Кричав про Бандеру: у Польщі чоловік ображав українку і побив польку, яка за неї заступилася

У варшавському автобусі чоловік ображав літню українку через її національність: кричав про бандерівців, УПА, Волинь і вимагав, щоб українці залишили Польщу.

За жінку заступилася польська правозахисниця Зенобія Жачек, членкиня Комітету захисту прав орендарів, а нападник ударив її, повідомляє видання Sestry.

Згодом поліція Варшави повідомила, що 38-річного кривдника розшукали й затримали.

"Підхопився і вдарив головою в ніс". Деталі інциденту

Інцидент стався 20 вересня в автобусі №190. Зайшовши до транспорту, польська активістка з подругою почули, як агресивний пасажир чіпляється до українки.

"Він безупинно кричав одне й те саме до літньої жінки – про бандерівців, УПА, Волинь, про те, що українці повинні забиратися геть з Польщі і багато інших ганебних речей.

Сама жінка – віком десь до 60 років – сиділа спокійно, нічого не відповідала. Єдине, що вона зробила, – розмовляла українською з якоюсь дівчиною, і саме до цього він причепився", – свідчила Зенобія Жачек.

Жінка підійшла до нього і наказала припинити.

"Я сказала йому, що він не представляє усіх поляків. Запитала, хто він узагалі такий, аби вирішувати, кому бути у Польщі, а кому – ні. Сказала також, аби замовкнув, бо говорити таке неприйнятно. Для мене важливо було показати, що не всі поляки так думають і тим паче поводяться", – розповіла в інтервʼю Жачек.

У відповідь чоловік почав її ображати, чіплявся до одягу, а потім вдарив головою в ніс.

"Я встала між ним і моєю подругою, щоб він не міг вирвати телефон. І тоді він наблизився і вдарив мене головою у ніс. Одразу ж потекла кров", – згадує жінка.

На наступній зупинці нападника вдалося виштовхнути з автобуса, після чого водій зачинив двері. Жачек отримала розсічення шкіри на носі та незначні забої.

"Я пройшла обстеження, але, на щастя, нічого серйозного не виявили – лише незначні забої. Сьогодні ще трохи болить голова, залишилися невеликі сліди від травми", – ділилася вона з журналістами.

За словами Зенобії, під час інциденту ніхто з інших пасажирів не втрутився у конфлікт і не підтримав її.

"Всі дивились у телефони й вдавали, ніби нічого не відбувається. Хоча автобус був повний. Якийсь чоловік взагалі стояв прямо між нами з нападником. Це видно на відео – він тримався за поручень. Якби він просто перегородив йому шлях, нападу на мене могло б не статися", – каже полька.

Водночас Зенобія не шкодує, що не залишилася осторонь.

"Я не погоджуюся з тим, аби наша країна так виглядала. Не згодна, щоб людей принижували, ділили на поляків, українців чи ще за якоюсь ознакою. Я пишаюся тим, що у районі, де проживаю, люди розмовляють різними мовами. Хочу, щоб так залишалось і не приймаю того, щоб когось переслідували лише через те, що він говорить іншою мовою", – пояснює жінка свою мотивацію.

Активістка вже не вперше помічає антиукраїнські настрої у польському суспільстві. На думку жінки, у цьому винні російська пропаганда та маніпуляції політиків, особливо перед виборами.

"З одного боку, безумовно, Росія це підсилює у соцмережах – вони мають свої техніки психоманіпуляції, і це точно використовується. Але це не пояснює всього. Є й польські політики, які на цьому роблять кар’єру – особливо під час виборчих кампаній.

На щастя, не всі так думають – це радше меншість, яка маніпулює й намагається вселити в людей думку, що хтось кращий, а українці – гірші. І замість того, щоб боротися за те, щоб усім жилося ліпше, пропонують зробити іншим гірше", – вважає Жачек.

Потерпіла дала свідчення поліції та передала відео з нападом. Поліція також отримала записи з камер відеоспостереження в автобусі.

Згодом поліціянти повідомили, що розшукали кривдника. Слідчі дії тривають.

