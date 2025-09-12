Вбивство українки у США: хлопець Заруцької розкритикував суддю, яка відпустила підозрюваного

Після вбивства українки Ірини Заруцької в США її хлопець Станіслав опублікував в Instagram сторіз з критикою судді, яка звільнила підозрюваного Декарлоса Брауна за сім місяців до трагедії.

Про це пише New York Post.

Тереза Стокс працює магістратським суддею у Північній Кароліні. У січні 2025 року Декарлоса заарештували за нібито "зловживання системою 911". Суддя звільнила Брауна, який мав за плечима понад десять арештів, та відпустила його під "письмове зобов'язання" з'явитися на майбутнє судове засідання.

Республіканці Північної Кароліни вимагають відставки судді Терези Стокс після того, як з'ясувалося, що вона головувала у справі Декарлоса Брауна.

Раніше 34-річного чоловіка судили зокрема за крадіжку, грабіж з використанням небезпечної зброї та погрози.

Що каже родина Декарлоса Брауна?

Мати обвинуваченого у вбивстві Заруцької, 51-річна Мішель Девітт, сказала, що вона намагалася отримати допомогу, влаштувати його в установу для тривалого перебування. Утім, жінці відмовили, бо вона не є його опікуном.

Після його останнього арешту жінка також стверджувала, що Декарлоса ніколи не слід було випускати на свободу, оскільки його психічне здоров'я стрімко погіршувалося.

За словами Мішель, за кілька днів до того, як син жорстоко вбив 23-річну українську біженку (що було зафіксовано на відео), вона відвезла його до притулку для бездомних. Декарлос ставав дедалі агресивнішим, додала Мішель Девітт.

Окрім того, вона заперечила те, що напад Брауна на Заруцьку був мотивований расовою нетерпимістю. Девітт каже, її син "абсолютно не расист" та "зустрічався з різними дівчатами".

Водночас Декарлос Браун розповів своїй родині, що зарізав українську біженку Ірину Заруцьку, тому що вважав, що вона читає його думки, стверджує його сестра Трейсі Браун.

Трейсі, на яку в 2022 році напав її старший брат, покусавши її і зламавши двері, сказала, що у нього діагностували параноїдальну шизофренію. Він неодноразово говорив їй, що уряд імплантував йому чіп.

"Коли я побачила відео, відразу зрозуміла, що це він – і мені неприємно це говорити, бо вона цього не заслуговувала, але він дійшов до якоїсь межі.

Я просто намагалася це осмислити. Чому він це зробив? Це не схоже на нього. Єдине, що мені спадає на думку, це те, що він просто... зламався. Він більше не міг цього витримати", – сказала Браун.

Сестра Брауна розповіла, що їздила до в’язниці, щоб поговорити з братом, тому що хотіла зрозуміти мотиви вбивства. На аудіозаписі розмови, зробленому 28 серпня, через шість днів після трагедії, чутно, як Браун каже сестрі, що "матеріал у його тілі" змусив вбити Ірину.

"Коли я прийшла до нього, він бурмотів і розмовляв сам із собою. Я запитала: "Що у тебе на думці?". Він подивився на мене і сказав: "Я повинен тебе дістати". А я запитала: "Що ти маєш на увазі?" Він відповів: "Тебе і маму. Вас обох продають. Уряд продає вас, щоб дістатися до мене", – розповіла Трейсі Браун.

Наразі Браун перебуває під вартою без права внесення застави.

Вбивство Ірини Заруцької у США: що відомо

23-річна Ірина Заруцька разом з родиною переїхала до США після початку повномасштабного вторгнення. Наприкінці серпня цього року їй завдали численних ножових поранень на залізничній станції міста Шарлотт. Дівчина померла на місці. Згодом американські медіа поширили відео нападу.

У справі заарештували 34-річного безхатька Декарлоса Брауна.

Президент США Дональд Трамп кілька разів використав убивство українки, щоб покритикувати політику демократів.

Також Трамп додав, що нападник повинен отримати смертну кару.

Американський підприємець Ілон Маск пообіцяв пожертвувати мільйон доларів на створення муралів із зображенням Ірини Заруцької.