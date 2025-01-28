У Полтаві судитимуть викладача вишу, який продавав фейкові довідки для уникнення мобілізації

У Полтаві судитимуть професора місцевого приватного вишу, який продавав чоловікам призовного віку фейкові довідки про навчання для, щоб вони уникнули мобілізації.

Про це йдеться в ухвалі Полтавського районного суду від 21 січня 2025 року.

За даними Головного управління Національної поліції в Полтавській області, освітянин фіктивно зараховував чоловіків до вишу та займався підробкою медичних документів про наявність захворювань для визнання непридатними для військової служби.

"Перший спосіб уникнення призову полягав у зарахуванні військовозобов’язаних на денну форму навчання до бакалаврату, магістратури чи аспірантури місцевого державного університету. Завдяки своїм зв’язкам, фігурант обіцяв оформити вступ без складання іспитів або отримати сфальшовану довідку про зарахування.

Другий спосіб включав підробку документів про непридатність до військової служби за станом здоров’я. Організатор сприяв виключенню призовників з військового обліку, використовуючи фіктивне "лікування" в психіатричному диспансері", – пояснив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

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Окрім того, правоохоронці провели обшуки за місцем проживання та роботи учасників схеми і вилучили печатки різних установ та організацій, документи, мобільні телефони, а в організатора – понад 118 тисяч доларів та майже 170 тисяч гривень.

Слідчі оголосили викладачеві підозру за частиною 2 статті 369-2 Кримінального кодексу України. Вона передбачає покарання до 5 років позбавлення волі.

Раніше ми розповідали, що у Києві судитимуть викладача приватного університету, який за 10 тисяч доларів обіцяв чоловікові роботу з бронюванням від мобілізації.