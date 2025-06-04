У Раді підтримали законопроєкт про освіту молоді, яка проходить службу у війську

У Верховній Раді прийняли за основу законопроєкт №13235, який дозволяє молоді у війську здобувати освіту без відриву від служби.

"За" проголосували 252 парламентарі, повідомив народний депутат, член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Документ гарантує для військовослужбовців віком від 18 до 24 років право на здобуття освіти. Така можливість надаватиметься тим бійцям, які долучилися до армії шляхом мобілізації або підписання контракту.

Законопроєкт пропонує, що молодь, що служить у війську, зможе навчатися у закладах вищої та фахової передвищої освіти без відриву від служби. При цьому за ними зберігатимуть місце навчання та стипендії на період служби, а на час здобуття освіти – можливості брати для цього відпустку.

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"Рішення спрямоване на підтримку молоді, яка захищає державу, а також на мотивацію до проходження військової служби, забезпечення доступу до освіти і створення умов для подальшої самореалізації після служби", - пояснили у Верховній Раді.

Раніше в Міноборони пояснювали, що таке навчання військовослужбовців не має перешкоджати виконанню ними обов’язків за займаною посадою в армії.

Наразі здобувати освіту під час служби можуть лише захисники серед рядового, сержантського та старшинського ряду, які служать за контрактом, та офіцери, що здобули вищу освіту за держзамовленням та прослужили термін, рівний тривалості навчання.