МОУ: Військові віком до 25 років зможуть здобувати вищу освіту без відриву від служби

Військові віком від 18 до 24 років, які долучилися до Сил оборони добровільно або в порядку призову, зможуть здобувати вищу освіту без відриву від служби.

Відповідні зміни до Положення про проходження військової служби схвалили в Кабінеті міністрів України, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Для цього захисникам необхідно буде отримати дозвіл від командира з'єднання або вищого командування. Рішення про здобуття вищої освіти оформлюватимуть наказом по військовій частині. Водночас навчання не повинне перешкоджати виконанню військовослужбовцем службових обов’язків за займаною посадою, зазначають у МОУ.

Міністр оборони наголосив на важливості здобуття освіти та розвитку професійних навичок молоді, яка долучилася до Сил оборони.

"Це особливо важливо для тих, хто підписує контракт за проєктом "Контракт 18-24". Такі військовослужбовці отримають можливість не лише служити, а й навчатися, розвивати професійні навички та готуватися до майбутньої кар’єри – як у війську, так і в цивільному житті", – пояснив міністр оборони.

РЕКЛАМА:

Наразі невідомо, як нововведення реалізовуватиметься на практиці, зважаючи на те, що обов'язковою умовою "Контракту 18-24" є безпосередня участь військових у бойових діях.

За словами міністра, зміни запрацюють після того, як проєкт змін підпише президент Володимир Зеленський.

Раніше таке право мали лише військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які продовжували службу за новим контрактом, та офіцери, які здобули вищу освіту за держзамовленням та прослужили термін, рівний тривалості навчання.

Нагадаємо, в лютому 2025 року Кабмін затвердив порядок підписання контрактів у Сили оборони добровольцями віком від 18 до 24 років. Угода передбачає, що українці протягом року проходитимуть базову загальновійськову, фахову підготовку, а також курс адаптації у військовій частині.

Крім того, молодь отримає мільйон одноразової грошової допомоги, щомісячне забезпечення та компенсацію оренди житла на час служби, а після її завершення – можливість іпотеки під 0%.

Раніше ми розповідали, як кандидатам на програму "Контракт 18-24" пройти військово лікарську комісію (ВЛК).