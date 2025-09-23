На Дніпропетровщині дівчина майже рік чинила домашнє насильство щодо бабусі: їй загрожує ув’язнення

У Самару дівчина чинила домашнє насильство над своєю бабусею

У місті Самар на Дніпропетровщині 19-річна дівчина систематично чинила домашнє насильство над своєю бабусею. Раніше за свої дії вона вже несла адміністративну відповідальність.

Тепер дівчині загрожує до двох років позбавлення волі, повідомляє поліція Дніпропетровської області.

За даними слідства, підозрювана систематично ображала літню жінку, принижувала її гідність, погрожувала та завдавала фізичного болю.

Як повідомили "УП. Життя" у Самарівському районному відділі поліції, постраждалій 61 рік.

Домашнє насильство, переважно психологічне, над нею тривало з вересня 2024-го по серпень 2025 року. Підозрювана чинила його, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння.

Постраждала самостійно повідомляла поліції про факти насильства. Їх неодноразово фіксували правоохоронці. На дівчину вже складали адміністративні протоколи за статтею 173-2 КУпАП (домашнє насильство).

Однак, попри профілактичні заходи, адміністративні стягнення та попередження про кримінальну відповідальність, вона продовжувала свої дії.

22 вересня дівчині повідомили про підозру за статтею 126-1 Кримінального кодексу України – домашнє насильство. Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, поліцію Житомирщини звинуватили у бездіяльності щодо батька, який б'є дітей. Хлопчиків тимчасово вилучили з родини.