Парамедик з Шотландії ввів жінці абортивні препарати під час сексу: як його покарали

У Шотландії судили парамедика, який ввів жінці препарати для аборту без її відома під час сексу.

Вищий суд Ґлазґо постановив, що 33-річний Стівен Дуган має провести за ґратами 10 років і 6 місяців, повідомляє The Guardian.

Дуган познайомився з жінкою під час відпочинку в Іспанії у 2021 році. Попри те, що чоловік був одружений, вони почали стосунки на відстані.

У березні 2023 року жінка приїхала до Единбурга після того, як дізналася про вагітність. У день, коли вона повідомила про це Дугану, він скористався службовим доступом до внутрішньої мережі й почав шукати інформацію про абортивні препарати.

А вже за три дні, 17 березня, Стівен ввів жінці абортивний засіб у піхву під час сексу. За словами жінки, тоді вона подумала, що це якась секс-іграшка.

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Наступного дня жінка помітила незвичні виділення.

Раптом жінка відчула біль у животі, повернулася до квартири Дугана, прийняла знеболювальне і заснула. Але прокинулася від того, що кривдник ініціював статевий акт.

Коли він вийшов у ванну, потерпіла зазирнула під матрац та знайшла приховані таблетки. Як виявилося з інтернету, це був абортивний препарат.

Дуган намагався "купити" її мовчання парфумами, квитками на футбол і грошима, навіть репетирував з нею вигадану історію для лікарів, благаючи не йти в поліцію.

Жінка страждала від болю і кровотеч, тому мусила кілька разів звертатися до лікарні. Медики повідомили, що у неї стався викидень.

У 2023 році потерпіла подала скаргу до Шотландської служби швидкої допомоги, де працював Дуган.

Після розслідування суд постановив, що Дуган завдав потерпілій "тривалої психологічної шкоди" та діяв свідомо, зловживаючи своїми можливостями як парамедик.

"Ви змусили її пережити сильний біль протягом кількох днів і залишили з болем і втратою на все життя", – сказав суддя лорд Колбек.

Дугана судили за насильство, сексуальне насильство та примус до аборту. Також кривдника внесли до реєстру сексуальних злочинців.

Нагадаємо, раніше у Техасі за вбивство судили чоловіка, який підсипав таблетки для аборту в напій колишньої дівчини.