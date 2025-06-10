У Техасі чоловік підсипав таблетки для аборту в напій колишньої дівчини – його судять за вбивство

У Техасі, штаті з одними з найсуворіших законів щодо абортів, судитимуть чоловіка, який підсипав своїй дівчині в напій препарат для переривання вагітності.

38-річного Джастіна Ентоні Банту, який працює айтівцем у Міністерстві юстиції США, заарештували 6 червня, повідомляє CBS News.

Його звинувачують не лише у вбивстві ненародженої дитини, а й у приховуванні доказів.

Ще у вересні 2024 року, до загибелі плоду, колишня дівчина Джастіна Банти звернулася до поліції. Вона підозрювала, що чоловік спеціально додав їй у напій препарат "План С" (засіб для аборту).

Жінка пригадувала: коли Банта дізнався про вагітність, то запропонував оплатити аборт і замовити "План С" через інтернет, але партнерка сказала, що хоче залишити дитину.

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У жовтні, коли жінка була на шостому тижні вагітності, вона зробила УЗД. Лікар сказав, що з дитиною все гаразд: серце б’ється, всі показники в нормі.

Того ж дня майбутня мати зустрілася з Джастіном в кав’ярні та розповіла, в чому його підозрювала. А вже наступного дня – відчула сильну втому.

У вагітної відкрилася кровотеча, тож довелося їхати до лікарні. Зрештою, 19 жовтня медики констатували смерть плоду.

Поліція допитала Джастіна Банту і забрала його телефон як доказ. Але, використавши свої знання в IT, чоловік віддалено під'єднався до телефону і стер усі дані, які могли бути важливими для справи.

Зараз підозрюваний перебуває у в’язниці, чекаючи на суд.

Нагадаємо, раніше у Львові судили чоловіка, який таємно знімав інтим з жінкою і скоїв "порнопомсту".