"Найгірше, коли матка стає могилою": у США жінка тижнями носила мертвий плід через заборону абортів

У США жінку з Південної Кароліни змусили тижнями носити мертвий плід через закон про заборону абортів.

На дев'ятому тижні вагітності 31-річна Елізабет Вебер дізналася, що її дитина в утробі перестала розвиватися ще три тижні тому, але лікарі запропонували їй "чекати природного викидня", повідомляє PEOPLE.

Попри те, що Елізабет продовжувала страждати від токсикозу, їй сказали, що медичне втручання можливе лише в разі сильної кровотечі або сепсису.

"Я не можу повірити, що мене змушують носити мертвого малюка. Вони знають, що його більше немає, знають, що він мертвий, що він перестав розвиватися, а тепер мене змушують його носити… Немає гіршого відчуття, ніж коли твоя матка стає могилою", – розповіла вона.

У Елізабет з чоловіком вже є троє доньок, а у 2018 році їхній син Стоун помер від синдрому раптової дитячої смерті. Жінка розповіла, що їхня п’ята дитина була дуже бажаною.

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"Мій малюк був дуже бажаним. Ми завжди відчували, що це хлопчик. Назвали його Лоренцо Томас Вебер, скорочено – Енцо", – каже Вебер.

На 9-му тижні вагітності вона дізналася, що плід зупинився в розвитку ще на 6-му тижні й серцебиття більше не було. Проте жінка не змогла отримати необхідну медичну допомогу – її зобов’язали чекати ще два тижні.

Лікарі відмовилися провести їй процедуру вишкрібання стінок порожнини матки (D&C), пославшись на "закон про серцебиття", який забороняє аборти після 6 тижня.

Після публікації відео у TikTok Вебер порадили звернутися до іншої лікарні. Там жінці повідомили, що в неї "дуже високий рівень лейкоцитів і всі показники свідчать про активну інфекцію".

Але після кількох годин у лікарні їй все одно сказали, що вона не підпадає під критерії для проведення процедури D&C. За словами жінки, її просто відправили додому з оксикодоном для знеболення.

"Здавалося, я навіть не можу поплакати... У мене не було моменту, щоб просто посидіти й попрощатися. Я втратила сина через СРСН, коли йому було 10 тижнів, тож ця втрата знову відкрила старі рани", – розповіла жінка журналістам.

У цей час Елізабет не могла працювати, а її чоловік мусив брати відгул, що додало сім’ї ще й фінансового тиску. Коли жінка нарешті змогла пройти процедуру після завершення періоду очікування, у медичних документах написали, що їй зробили "аборт".

Тепер Елізабет ділиться своєю історією, щоб привернути увагу до закону штату, який, на її думку, "шкодить жінкам". І лише зараз, коли процедура позаду, вона починає проживати свою втрату.

"Нарешті я можу почати оплакувати мого маленького Енцо", – ділиться мати.

Нагадаємо, раніше у Міссісіпі 13-річна дівчинка народила після зґвалтування, бо не змогла зробити аборт, а в Техасі суд заборонив жінці переривати вагітність попри те, що дитина в утробі смертельно хвора.