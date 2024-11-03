Американець встановив світовий рекорд, пропливши на човні з велетенського гарбуза 73 кілометри

46-річний Гарі Крістенсен із США встановив світовий рекорд, пропливши на човні з гігантського гарбуза 73,5 кілометра річкою Колумбія.

На подорож американцеві знадобилося 26 годин, повідомили в Книзі рекордів Гіннеса.

Книга рекордів Гіннеса Книга рекордів Гіннеса Книга рекордів Гіннеса

Гері з 2011 року займається вирощуванням величезних гарбузів. Протягом останніх чотирьох років він перемагав у місцевих змаганнях із плавання на човнах із овоча.

Цьогоріч йому вдалося виростити гарбуз, придатний для встановлення світового рекорду. Гігантський овоч мав окружність 429,3 сантиметра та важив 555 кілограмів – це приблизна вага дорослого верблюда або роялю.

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11 жовтня 46-річний американець вирізав із гарбуза човен і прикріпив до нього камеру, щоб фіксувати свою подорож.

Незадовго після початку запливу вітер на річці Колумбія посилився до 56 км/год, тому Гарі довелося зробити вимушену зупинку.

"Для висадки гарбуза було визначено безпечний пляж прямо навпроти Колумбії від водоспаду Малтнома.

Приземлення було важким, оскільки у воді була густа рослинність, яка не дозволяла гарбузу легко пропливти", – згадує чоловік.

Час простою Гері використав з користю – на пляжі чоловік вирізав більше м’якоті гарбуза, щоб краще балансувати на хвилях.

Згодом американець продовжив заплив. Йому довелося веслувати цілу ніч, адже до настання темряви він не знайшов придатного пляжу для ночівлі. Ризикувати цілісністю свого човна, намагаючись зупинитися біля будь-якого виходу на сушу, він також не міг.

"О 7:03 ранку сонце сходило, і я знайшов безпечне місце, щоб приземлитися та відпочити на острові Хайден", – розповів Гарі.

Зупинка тривала майже 5,5 годин, протягом яких чоловік встиг поспати та поїсти.

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Після чого він продовжив рухатися маршрутом, загалом подолавши 73,5 кілометра на своєму човні-гарбузі.

Завдяки цьому він побив попередній світовий рекорд у 63 кілометри, встановлений у 2023 році.

Нагадаємо, 25-річний журналіст з Гани встановив світовий рекорд з найбільш тривалого обіймання дерева, яке тривало протягом 24 години та 21 хвилини.