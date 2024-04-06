Загинув через зіткнення з кораблем: у США знайшли тіло рідкісного кита

Північноатлантичний гладкий кит на узбережжі в США

На узбережжі Атлантичного океану в штаті Вірджинія знайшли тіло загиблого кита.

Він належить до виду північноатлантичних гладких китів, що перебуває на межі зникнення, пише CNN.

У Національному управлінні океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) заявили, що причиною смерті кита, ймовірно, був удар корабля. Це сталося 30 березня за 80 км на схід від Національного заповідника дикої природи Бек-Бей у Вірджинії.

Розтин тварини виявив "катастрофічні травми зі зміщенням хребта та переломи всіх хребців у нижній частині спини, що відповідає травмі від удару тупого предмета (судна) перед смертю".

У Нацуправлінні заявили, що загиблою твариною виявилася самка, що вигодовувала дитинча, народжене у 2024 році.

"Ми не очікуємо, що маля виживе без захисту та догляду з боку матері", – заявили в NOAA.

Наразі у дикій природі залишилось лише 360 північноатлантичних гладких китів, з яких лише 70 – самки репродуктивного віку.

За даними NOAA, загиблий кит став уже 40-ю жертвою через необережність людини. Антропологічний вплив продовжує загрожувати виживанню виду.

За останні 8 років трапилось понад 200 випадків загибелі китів. 40% із них спричинило зіткнення з кораблями, заплутування у мотузках або сітях.

Нагадаємо. що на поведінку китів також впливає і глобальне потепління. Нещодавно науковці помітили сірого кита в Атлантичному океані вперше за 200 років.