У США оголосили про масове скорочення штату Міністерства охорони здоров’я

Адміністрація Трампа оголосила про масове звільнення 10 тисяч співробітників Департаменту охорони здоров’я та соціальних служб.

Цей крок є частиною радикальної реорганізації, спрямованої на пряме підпорядкування комунікаційних та інших функцій чинному міністру охорони здоров'я США Роберту Кеннеді-молодшому.

Про це повідомляє The New York Times.

Наразі у Департаменті працюють приблизно 82 тисячі осіб. Загалом заплановане зменшення штату на 20 тисяч.

У рамках реорганізації планують створити "Адміністрацію за здорову Америку", (скорочено A.H.A.). Роберт Кеннеді-молодший також зазначив, що прагне підвищити ефективність роботи, зменшивши витрати. Водночас він визнав, що цей процес буде складним.

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Згідно із заявою Міністерства охорони здоров’я, 28 відділів агентства об’єднають у 15 нових підрозділів.

Як стверджують у виданні, зміни у системі охорони здоров’я вплинуть на кожного жителя Америки, адже вони торкнуться важливих структур, які регулюють обіг ліків, стежать за безпекою харчових продуктів, відстежують інфекційні захворювання і проводять біомедичні дослідження.

Серед них:

Центри з контролю і профілактики захворювань;

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів;

Національні інститути охорони здоров'я.

Всі ці агентства мають кампуси за межами Вашингтона і, як правило, діють під власним керівництвом. Однак Кеннеді мав конфлікти з установами.

"Коли я прибув, то виявив, що більше половини наших співробітників навіть не з'являються на роботі. H.H.S. (Міністерство охорони здоров'я і соціальних служб США – ред.) має понад 100 відділів зв'язку, понад 40 ІТ-відділів, десятки відділів закупівель і 9 відділів кадрів", – казав Кеннеді.

Раніше ми розповідали, що у штаті Техас (США) до лікарень масово потрапляють діти з кором, які вживали олію печінки тріски з вітаміном А. Цю біологічну добавку активно просуває Роберт Кеннеді-молодший.